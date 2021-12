Băiatul lui Mădălin Ionescu a ajuns la vârsta majoratului. Uite ce mesaj emoționant i-a transmis Cristina Șișcanu: „Un ochi îmi

Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu a împlinit ieri 18 ani. Mama lui adoptivă, Cristina Șișcanu a postat un mesaj emoționant pe social media, împreună cu câteva poze cu ei doi de-a lungul anilor.

Băiatul lui Mădălin Ionescu din prima căsătorie, Filip, a împlinit ieri frumoasa vârstă de 18 ani. Fiul prezentatorului tv a avut parte de cele mai calde urări din partea familiei, însă un mesaj cu totul și cu totul special l-a primit chiar de la Cristina Șișcanu, soția tatălui său.

Jurnalista are grijă de Filip de când acesta avea numai 6 anișori, iar băiatul o strigă „mamă”. Cei doi au o relație extrem de apropiată, drept dovadă postările Cristinei pe rețelele de socializare.

Mesajul emoționant al Cristinei Șișcanu

Deși în familia lui Mădălin Ionescu, micuța Petra, fetița lui și a Cristinei Șișcanu este în centru atenției, Filip este susținut în continuare la fiecare pas, cum este și normal, de altfel.

Mama adoptivă al lui Filip a postat pe Instagram câteva fotografii împreună cu sărbătoritul zilei și a scris un mesaj emoționant, apreciat de prietenii virtuali ai familiei.

Sursă foto: Instagram

„La mulți ani, băiatul meu iubit! 18 ani… un ochi îmi râde și altul îmi plânge…

Parcă a fost ieri când m-ai luat de mână în parc și ne-ai pus , pe mine și pe tatăl tău, să ne ținem de mână… și de atunci suntem împreună , de atunci am devenit mamă… Aveai 6 ani…

Lacrimile îmi curg șiroaie când scriu aceste rânduri… Și astăzi mai simt revoltă împotriva destinului: de ce trebuie să duci o asemenea povară? Te iubim enorm și ne dorim din suflet să fii fericit. Ne înseninezi zilele cu fața ta solară și cu zâmbetul larg.

Îti doresc tot binele din lume și voi fi mereu alături de tine! Ești un copil special, am crescut alături de tine și am învățat lecția răbdării și a iubirii necondiționate.” a postat soția lui Mădălin Ionescu pe Instagram.