Diana Dumitrescu întinerește pe zi ce trece! Uite ce schimbare de look și-a făcut și cum arată acum actrița

Încrezătoare în forțele proprii, Diana Dumitrescu este o femeie care strălucește dinspre interior spre exterior. Vedeta și-a schimbat radical look-ul, iar rezultatul final te va lăsa fără cuvinte. Uite cât de frumoasă este actrița!

Diana Dumitrescu este cunoscută ca fiind o femeie frumoasă și puternică. Deși în urmă cu câțiva ani a trecut peste un divorț dureros, Diana a mers mai departe cu fruntea sus și și-a refăcut viața. Acum este mămică și, deși programul zilnic este destul de aglomerat, actrița și-a propus să aibă mai multă grijă de ea, atât spiritual, cât și fizic.

Astfel, Diana Dumitrescu și-a schimbat radical aspectul fizic și a renunțat la părul blond cu care a devenit cunoscută pe vremea când juca în telenovele. Actrița a vrut să se pregătească de venirea sărbătorilor așa cum se cuvine și vrea să întâmpine Noul An cu o înfățișare deosebită. Fanii au admirat noul look al Dianei și au felicitat-o pentru schimbare.

În dreptul fotografiei postate pe Instagram, Diana Dumitrescu a scris și un mesaj inspirațional, din suflet.

"Well, tot fac lucruri pentru mine si sufletul meu! Si e bine!!! E din ce in ce mai bine!

Sunt pregatita pentru 2022, mai increzatoare, mai stapana pe mine, mai asezata in sentimente, cu mai multa incredere!

M-am intors catre mine si bine am facut! Eu si ai mei, toti, suntem bine! 🤎

Sa fim fericiti!"a scris actrița pe social media.

Diana Dumitrescu a declarat această perioadă ca fiind sezonul schimbărilor, astfel că vedeta a dezvăluit cum a slăbit 8 kilograme și cum și-a schimbat dieta cu ajutorul unui nutriționist.

„Am slăbit aproape 8 kilograme cu ajutorul unui nuriționist, care m-a învățat cum să mănânc corect ca să slăbesc și să mă mențin în același timp. Nutriționista cu care am lucrat folosește o aplicație care te ajută să știi exact gramajele pe care trebuie să le mănânci, câte calorii ai voie. (…) Deși am terminat, practic, de slăbit, folosesc în continuare această aplicație pentru că îți oferă și idei de rețete sănătoase, îți spune, în funcție de produsele pe care le găsești în supermarketuri, câte calorii are fiecare, ca să poți să te orientezi ce și cât să mănânci." a mărturisit Diana în urmă cu câteva luni.