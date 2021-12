Un celebru actor roman divorteaza dupa 20 de ani. Despre cine e vorba?

Actorul și soția sa au semnat actele de divorț. După 26 de ani de relație și 21 de căsnicie, cei doi au luat-o pe drumuri separate. Se pare că artistul și-a găsit deja liniștea în brațele unei colege de breaslă.

Unde dragoste nu e, nimic nu e, astfel că Vlad Zamfirescu a părăsit căminul conjugal și a plecat în căutarea iubirii. Se pare că a și găsit-o și nu oriunde, ci chiar în sala de teatru. Una dintre colegele actorului, Diana Roman, o tânără la fel de talentată ca și el i-a căzut cu tronc lui Vlad Zamfirescu.

26 de ani de relație și 21 de căsnicie au fost dați uitării de către Vlad Zamfirescu într-o secundă. Actorul s-a îndrăgostit de mai tânăra lui colegă, cu care a și început o relație amoroasă. La fel de îndrăgostită este și Diana Roman de el, iar publicul urmează să îi vadă jucând împreună în pelicula "Steaua fără nume", a lui Mihail Sebastian.

Apropierea celor doi actori s-a petrecut în timpul în care Vlad Zamfirescu a început să joace și pe scena Teatrului Nottara, în prima parte a acestui an.

Înainte de a divorța, actorul a vorbit despre programul încărcat pe care îl are la teatru.

"Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta." a declarat fiul lui Florin Zamfirescu.

Vlad Zamfirescu, pasionat de teatru încă din copilărie

Vlad Zamfirescu este unicul fiu al marelui actor Florin Zamfirescu. El a moștenit de la tatăl său pasiunea și talentul pentru arta teatrală, astfel că, de mic copil, Vlad Zamfirescu a făcut parte dintr-o trupă de pantomimă. Ulterior, actorul a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București. În prezent, fiul lui Florin Zamfirescu este managerul Teatrului Bulandra.