Adelina Chivu este de o frumusețe răpitoare! La 38 de ani, soția lui Cristi Chivu a rămas la fel de fermecătoare

Adelina Chivu a împlinit 38 de ani și este la fel de frumoasă ca pe vremea când prezenta știrile sportive de la Antena 1. Soția lui Cristi Chivu locuiește de mulți ani în Italia și are mare grijă de silueta sa, având un stil de viață sănătos și bucurându-se de un trai luxos alături de familia sa.

Adelina Chivu este o femeie împlinită, iar la 38 de ani are tot ce își poate dori de la viață: o familie frumoasă și unită, o carieră de succes dar și o frumusețe nativă, pe care și-o păstrează printr-un stil de viață echilibrat. Partenera de viață a lui Cristi Chivu are un chip la fel de tânăr ca pe vremea când s-a lansat în televiziune și mizează întotdeauna pe naturalețe.

Adelina Chivu trăiește de ani buni în Italia, acolo unde a adoptat un stil de viață mai armonios din toate punctele de vedere. Bruneta se bucură la maxim de viață și nu face niciun fel de exces. Fosta prezentatoare tv știe că secretul este găsirea echilibrului, iar Adelina nu încalcă niciodată acest lucru. În Italia, vedeta are parte de tot ce își poate dori și are mare grijă de alimentația sa.

Cu toate că arată impecabil, Adelina Chivu nu face eforturi prea mari pentru a arăta atât de spectaculos. Ea a declarat de-a lungul timpului că este atentă la ce mănâncă și că meniul ei este bazat pe fructe, legume și pește. Mai mult, deși nu are nicio intervenție chirurgicală, Adelina nu ar spune "pas" unei astfel de proceduri.

"Înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă (n.r.- cu greutatea). Eu până la 35 de ani nu am ținut dietă și nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând.", a declarat soția lui Cristi Chivu acum ceva timp.

După vârsta de 35 de ani, Adelina și-a dat seama că trebuie să facă câteva modificări în stilul ei de viață, motiv pentru care a ales să consume alimente mai sănătoase.

"Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem. Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat”, a mărturisit Adelina Chivu pentru OkMagazine!.