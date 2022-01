După ce a fost suspect de infarct, medicii i-au pus diagnosticul! Lucian Viziru a trecut prin mai multe investigații amănunțite

Actorul a stat internat două săptămâni la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde medicii au bănuit că ar fi făcut infarct. Cum acest diagnostic nu este unul ușor, fratele lui Augustin Viziru a trecut prin mai multe controale pentru a afla cu exactitate ce probleme are de fapt la inimă.

Anul 2022 a început cu sângul pentru Lucian Viziru, asta pentru că noaptea dintre ani l-a prins pe actor internat în spital, fiind suspect de un diagnostic crunt. În acel moment, medicii de la Spitalul Floreasca din Capitală s-au gândit că Lucian Viziru ar fi suferit de infarct și l-au ținut sub atenta observație timp de două săptămâni.

În cele din urmă, diagnosticul de infarct nu s-a confirmat, însă actorul a vrut să știe cu exactitate ce problemă are de fapt la nivelul inimii. Astfel, după mai multe investigații amănunțite, Lucian Viziru a aflat că a suferit de o altă boală, și anume miocardita.

"În urma ultimului RMN pe care l-am făcut la inimă a reieșit că eu aș fi avut la un moment dat, nu știm exact când, o miocardită. Ce este această miocardită? Este o afecțiune de care poate suferi oricine. De afecțiunea asta pot suferi copiii, oamenii mai tineri, dar, în special, bărbații, tineri, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani și sportivii", a declarat fratele lui Augustin Viziru pe canalul său de Youtube.

Totuși, în ultima perioadă au circulat fel și fel de zvonuri cu privire la legătura dintre vaccinarea anti-Covid-19 și apariția miocarditei. Astfel, internauții au fost curioși să afle dacă Lucian Viziru a suferit de această boală, în urma vaccinării.

„După ce am primit diagnosticul de miocardită am fost întrebat dacă am avut o răceală înainte, asta era una dintre posibilele cauze ale afecțiunii de care am suferit și anume să iau un virus, din ala de răceană, normal, sau poate chiar SARS-CoV-2. Dacă ar fi fost să fie de la vaccin, există într-adevăr niște efecte secundare care pot apărea în primele 14 zile de la vaccin care sunt similare cu această miocardită, dar nu la 4-5 luni de când m-am înțepat, așa cum a fost în cazul meu. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar nu a fost de la vaccin”, a mai adăugat Lucian Viziru.