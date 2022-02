Mesaje pentru iubita: Cele mai frumoase mesaje romantice

„Indiferent din ce sunt facute sufletele noastre, al meu si al lui sunt la fel.” (Emily Bronte)

„Daca as fi avut o floare pentru fiecare moment in care m-am gandit la tine, as putea sa ma plimb prin propria mea gradina pentru totdeauna.” (Alfred Tennyson)

”Caut persoanele care sa ma iubeasca nu in ciuda defectelor si vulnerabilitatii mele, ci datorita lor. Caut prietenii care imi sunt alaturi si inoata impreuna cu mine spre adancimi.” (Brene Brown)

”Iubeste-ma cand o merit cel mai putin, caci atunci am cea mai mare nevoie.” (proverb chinezesc)

„Suntem cu totii putin ciudati. Si viata este putin ciudata. Iar cand intalnim pe cineva a carui ciudatenie este compatibila cu a noastra, creem cu el o conexiune si o ciudatenie mutual satisfacatoare pe care o numim dragoste. Dragoste adevarata.” (Robert Fulghum)

„Pentru noi doi, acasa nu este un loc. Este o persoana. Si suntem in sfarsit acasa.” (Stephanie Perkins)

„Nu mi-a ridicat nimeni un monument, iar numele meu va fi in curand uitat. Dar am iubit din tot sufletul si din toata inima, iar pentru mine asta a fost intotdeauna de ajuns.” (Nicholas Sparks)

„Daca tu esti o pasare, sunt si eu o pasare.” (If you’re a bird, I’m a bird) (The Notebook)

„Nu e nevoie de motiv pentru a iubi.” (Paulo Coelho)

„Te iubesc fără să știu cum sau când sau de unde. Te iubesc pur și simplu, fără complexități sau mândrie; te iubesc pentru că nu știu altă cale…” (Pablo Neruda)

„Acolo unde este dragoste, este viata.” (Mahatma Gandhi)

„Pentru a intelege iubirea, trebuie in primul rind sa fiti plini de iubire.” (Osho)

„În iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintr-un nimic se naște un colos.” (Tudor Arghezi)

„Să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești pe cineva îți dă curaj.” (Lao Tzu)

„Îți dai seama că te-ai îndrăgostit dacă nu mai vrei să adormi pentru că realitatea este în sfârșit mai bună decât vizele tale.” (Dr. Seuss)

„În iubire ne gustăm, ne savurăm pe noi înșine, ne încântăm cu voluptățile tremurului nostru erotic, din acest motiv, iubirea este cu atât mai intensă și mai profundă cu cât distanța de persoana iubită e mai mare.” (Emil Cioran)