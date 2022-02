Celia a devenit pentru a doua oară mămică! Artista a născut o fetiță în urmă cu puțin timp

Fericire nemăsurată pentru Celia! Artista a născut o fetiță perfect sănătoasă în urmă cu câteva ore, iar artista a devenit mămică pentru a doua oară.

Visul Celiei s-a îndeplinit astăzi, asta pentru că, în urmă cu doar câteva ore, artista a adus pe lume o fetiță sănătoasă și mult așteptată, scrie spynews.ro.

Celia aștepta cu nerăbdare să își țină în brațe cel de-al doilea copilaș iar momentul a venit! Deși artista a anunțat că mai are câteva zile înainte de naștere, se pare că fetița ei a fost dornică să o cunoască mai repede pe mama sa.

Celia a născut prin cezariană, iar acasă o mai așteaptă băiețelul ei, în vârstă de 7 ani. Vedeta și-a dorit enorm de mult încă un copil, iar după multe eforturi, visul Celiei a devenit realitate.

Celia a suferit schimbări majore în ceea ce privește forma fizică

Celia a suferit transformări majore în ceea ce privește forma sa fizică, acumulând peste 20 de kilograme în sarcină. Ea a vorbit recent despre modificările pe care sarcina i le-a adus, însă este recunoscătoare pentru tot, spunând că își va lua timpul necesar pentru a ajunge înapoi la silueta de dinainte de sarcină.

"Am 37 ani și in 7 zile voi aduce pe lume, a doua mea minune ! Stiu, corpul meu a suferit foarte multe modificări, 20 kg in plus, am aproape 38 sapt sarcina, circumferință abdomenului dublata, Dreptii abdominali rupti, celulita, cateva vergeturi iar peste o săptămâna din graviduță drăguța, voi fi văzută o mămica obosita și grăsuță...

Da, stiu , kg in plus nu au cum sa nu se vadă, totusi ceea ce vreau sa va spun este ca: Acea Mămicuța grăsuță si obosita se simte binecuvântata!!!", a scris artista în urmă cu câteva zile pe pagina sa de socializare.