Atracții turistice: Top 5 locuri de vizitat în București

Iată top 5 locuri de vizitat în București!

Capitala României, București este cel mai mare oraș din țara noastră. De asemenea, este clasat în top 5 cele mai mari și populate orașe din UE, la o foarte mică distanță de celebrul Paris, din Franța. Cu o suprafață de 240 de kilometri pătrați și o populație de peste 2.3 milioane de locuitori, Bucureștiul este plin de locuri pe care le poți vizita. În acest articol, voi expune 5 dintre aceste locuri și monumente fascinante.

1. Top 5 locuri de vizitat în București. Palatul Parlamentului (Casa Poporului)

Cum am putea face un top al atracțiilor turistice din București în care să nu includem și Casa Poporului? Despre această construcție, chiar putem spune că este monumentală. Palatul Parlamentului (cunoscut înainte de revoluția din 1989 sub numele de Casa Poporului), este a doua cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, depașită doar de Pentagon, aflat în Washington D.C. caputala Statelor Unite ale Americii, cea mai scumpă clădire administrativă din lume, și cea mai grea clădire din lume. Construcția se întinde pe o suprafață de 365.000 mp. Alte dimensiuni: lungime – 270 m, lăţime – 245 m, înălţime – 84 m (peste cota 0), adâncime 16 m (sub nivelul solului). Are 9 niveluri la suprafață și alte 9 subterane.

Clădirea are aproximativ 1000 încăperi, dintre care 440 birouri, peste 30 săli și saloane, patru restaurante, trei biblioteci, două parcări subterane, o sală de concerte.

Palatul este deschis vizitării de către turiști.

2: Top 5 locuri de vizitat în București. Ateneul Român

Această clădire celebră este una dintre cele mai frumoase și bine structurate clădiri din București.

Edificiu-simbol al culturii naționale, Ateneul Român este construit în inima orașului, în Piața George Enescu, la o foarte mică distanță de altă clădire plină de istorie, Athenee Palace București.

Clădirea, este realizată într-o combinație de stil neoclasic cu stil eclectic, construită între 1886 și 1888, după planurile arhitectului francez Albert Galleron. În prezent, adăpostește și sediul Filarmonicii „George Enescu”.

La Ateneul Român s-au petrecut momente de anvergură istorică ce s-au înscris în cartea de aur a poporului nostru (aici au concertat artiști profesioniști și consacrați ai țării, au urcat pe podium multe formații și soliști de nivel mondial, s-au perindat regi și regine, oameni politici și oaspeți de seamă de peste hotare).

3: Top 5 locuri de vizitat în București. Muzeul Satului

Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" este "Muzeul din inima capitalei", cu o suprafață de 14 ha având 380 de monumente, 60.000 de obiecte în colecțiile de patrimoniu și peste 250.000 de documente de arhivă referitoare la sat și viața sa tradițională.

Această locație este mult mai asemănătoare cu un parc natural decât cu un muzeu.

Atmosfera linistită și construcțiile vechi în aer liber, ne aduc tradițiile și stilul de viață pitoresc chiar în inima Capitalei.

Muzeul Satului din București este obiectivul cultural cel mai vizitat din România, deschis în toate zilele săptămânii.

4: Top 5 locuri de vizitat în București. Centrul Vechi

Nu putem vorbi de atracții turistice și locuri de vizitat și să nu încadrăm și faimosul Centru Vechi.

Un loc plin de oameni în fiecare seară, în special turiști, plin de restaurante, baruri, cafenele și cluburi pe fiecare centimetru pătrat din acest loc.

Este poziționat aproape fix în centrul Bucureștiului, fiind foarte accesibil din orice colț al capitalei.

Centrul Vechi sau Istoric al Bucurestiului se află între Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Carol I, Bd. Hristo Botev, Bd. Corneliu Coposu, Strada Halelor si Splaiul Independenței.

Este zona cu cea mai mare încarcatura istorică din capitala, atât din prisma monumentelor, a vestigiilor istorice, cât și din prisma variatelor clădiri de patrimoniu (Curtea Veche, Hanul lui Manuc, bisericile Stavropoleos și Sfantul Anton sau statuia Lupoaicei).

Este zona cu cea mai mare încărcătură istorică la un loc, având foarte multe clădiri protejate de lege.

5. Top 5 locuri de vizitat în București. Parcul și Palatul Mogoșoaia

La circa 15 km de București se află Palatul Mogoșoaia, care timp de aproape 120 de ani a aparținut familiei Brâncoveanu.

Construit în stil românesc renascentist (stil Brâncovenesc), Palatul si Complexul de la Mogoșoaia, îmbină elemente venețiene și otomane, fiind un monument istoric cu o arhitectură deosebită.

Palatul înconjurat de un parc superb creează o atmosferă deosebită pentru turiștii doritori să petreacă o zi în aer liber și liniște, la umbra copacilor impunători.

Complexul de la Mogoșoaia cuprinde, pe lângă Palatul Mogoșoaia și alte atracții: Biserica „Sfântul Gheorghe”, Turnul Porții, Bucătăria, Palatul, Casa de Oaspeți, Ghețăria, Serele și Cavoul familiei.

Bucureștiul este plin de monumente, parcuri, atracții turistice și multe alte locuri de descperit. Este un oraș în care ai senzația că ești turist, chiar dacă locuiești acolo. Întotdeauna vor fii locuri noi de descoperit, așa că pune-ți o ceașcă de cafea care face bine ficatului (vezi si "Top 5 alimente") și ieși la o plimbare linistită prin acest oraș fabulos.

Sursă foto prima pagină: Balate Dorin/Shutterstock