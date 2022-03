Timebelle își donează noua piesă pentru poporul ucrainean

Timebelle și Runa își folosesc muzica pentru a ajuta, donând toate veniturile aduse de piesa “‘96”, cel mai nou single al lor, către refugiații din Ucraina, țara care le-a adus succesul intenațional cu piesa “Apollo”, pe scena Eurovision, la Kiev.

Dupã o pandemie care a lovit artiștii, oprindu-i de la a fi pe scenã,

piesa ‘96, scrisă de Runa și produsă de Andy Platon, este

rezultatul unei stări foarte apăsătoare, de durere, cauzată de

războiul dintre Rusia și Ucraina.



“‘96 spune povestea copilului ajuns la maturitate, care nu

reușește să-și găsească locul în lumea asta mare și

înfricoșătoare. E o lume străină, plină de reguli și presiuni,

care îl forțează să își nege adevărata personalitate și să

îmbrățișeze valori superficiale, mărunte, materiale, care nu au

de-a face cu el.

‘96 nu este un an ales întâmplător, este anul în care Ucraina a

renunțat la ultima focoasă nucleară în schimbul promisiunii de

neagresiune din partea Rusiei. Adultul trădat, care trăiește acum

în lumea reală, unde oamenii se rănesc constant, vrea să se

întoarcă în trecut să îndrepte greșeala comisă în ‘96, care

astăzi a creat acest scenariu apocaliptic” povestește Runa.



Clipul, realizat de Leonid Cojocaru, urmărește același fir narativ,

al unei lumi ajunsă la sfârșit, distrusă de natura umană, care are

uneori o dimensiune atât de nocivă.

Filmarile au avut loc la Chișinău, într-un cadru care să imite

foarte bine o stare de conflict, mai exact într-o fabrică abandonată

și un câmp pustiu, la care au fost adăugate imagini apocaliptice,

prelucrate prin intermediul graficii.

“Pe lângă atmosfera greoaie și întunecată, am înghețat ca de

obicei de frig, ceea ce a devenit cât se poate de normal pentru noi,

dacă stăm să ne gândim că într-un alt videoclip a trebuit să

filmez într-un lac care nu avea o temperatură mai mare de 7 grade.

Sper să vă placă ce a ieșit și să ascultați piesa, să o

cumpărați, așa reușiți să faceți un bine din căldura căminului

vostru”



Timebelle consideră că muzica vindecă, iar prin noul single -

“‘96” - vor să vindece suflete, dar și să își aducă

sprijinul financiar către cei care au fost nevoiți să plece din casa

lor, din viața lor și să lase totul în urmă.

De Kiev îi leagă foarte multe amintiri, fiind orașul în care au

cântat pentru o lume întreagă, unde au reprezentat Elveția la

Eurovision, în 2017, cu piesa “Apollo”, care este virală în Asia,

a strâns zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și se bucură și

acum de succes în afara țării. Acum, Kiev, acel oraș frumos, cu

oameni ospitalieri, se luptă să supraviețuiască.



Toate veniturile realizate de piesa “‘96” vor merge către

refugiații din Ucraina, iar piesa este disponibilă în toate

magazinele digitale și platformele de streaming, din 18 martie 2022,

simultan în toată lumea.