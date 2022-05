Redbull Soundclash 2022: Interviuri Spike și Irina Rimes // EXCLUSIV

„Văd niște copii de 12 ani care cântă despre cum vin cu „tranconul” să îmi ia „coarda”, a spus Spike.

Întrebări random, un iPhone cu 12% baterie, TikTok, Ayan și multă distracție. Așa au fost primele interviuri din viața mea.

Totul a început când șefa de redacție a trimis o invitație pe mail și mesajul: „Te interesează, Lorena?”. Era vorba despre Soudclash.

Ce e SoundClash?

Ideea este în felul următor: doi artiști se întâlnesc la aceeași locație, pe două scene diferite și sunt supuși mai multor probe artistice, în urma cărora vor primi votul publicului. Ce vot? Ce public? Păi, după fiecare rundă, oamenii prezenți la spectacol aplaudă și își susțin artistul preferat, iar zgomotul se măsoară în decibeli. Cine monitorizează cei mai mulți, în urma tuturor celor patru probe, câștigă competiția!

Acum că am prezentat conceptul evenimentului, să trecem la lucruri puțin mai interesante. Și anume: Cum Doamne, iartă-mă, ai ajuns între Irina Rimes și Spike, Lorena? Păi, cum ar spune un prieten, „cu talent”. Dar adevărul e, cu muncă multă și puțin noroc.

Revenind la poveste, am primit mail-ul de la șefa de redacție și m-am gândit că ar fi o idee bună. Nu știu cum vă raportați voi la ieșitul din casă post-pandemic, dar eu sunt mai anxioasă precum niciodată. Dacă înainte dansam în mijlocul mulțimii la metrou, cu căștile pe urechi, acum abia am curajul să merg acasă singură, seara, fără să vorbesc la telefon. Dar asta e altă poveste. Cert este că mi s-a părut o idee bună să ies din zona de confort și să mă duc la un concert. Zis și făcut. Am confirmat invitația, am schimbat câteva mail-uri cu organizatorii și m-am gândit cu cine să mă duc. Așa am aterizat la eveniment cu Ayan, un tip mișto.

Urmează să menționez două aspecte care ne vor ajuta mai târziu: 1. Nu am știut că va trebui să iau interviuri one-to-one și 2. Nu am mai luat niciun interviu în viața mea nimănui. Revin la poveste.

După ce Ayan mi-a confirmat că vine, eu am confirmat la șefă, șefa la organizatori și organizatorii cui au mai avut de confirmat, am decis să îmi fac ținuta, să mă aranjez și să plec spre Romexpo, locul în care s-a ținut concertul. Vă las o poză mai jos ca să vedeți ce am purtat.

Zis și făcut, am ajuns la locație alături de Ayan, destul de emoționată pentru că, repet, anxietate post-pandemică, dar am rămas pe poziții. Am greșit vreo două intrări, că sunt și aeriană, nu doar anxioasă, am vorbit cu trei persoane de la pază care nu prea auziseră nici de revistă, și cu atât mai puțin de mine, apoi am luat legătura cu una dintre gagicile de care spusesem mai sus. Foarte nice. Mirela. Primul ei eveniment. Ne-am plimbat pe acolo, am luat câte un cocktail (uite aici câteva idei de cocktail-uri pe care le poți pregăti singur acasă) și am auzit cuvintele magice, care mi-au făcut pulsul 300: „Ea e Lorena Martin, de la presă, a venit să îi ia interviu Irinei”. Mai știți ce am zis acum câteva paragrafe? Că nu am luat niciodată un interviu și nici nu știam că, practic, today is the day? Ei bine, improvizează, Loreno, întrebări pe moment, fără să te faci de râs, stai dreaptă, nu tremura, păstrează-ți calmul și dă-i telefonul lui Ayan să te filmeze. (paranteză, fun fact, înainte să intru în cordurile fiecărui artist, au fost echipe de la posturi de televiziune care au luat interviuri, cu camere profesionale, microfoane și lavaliere. Eu îl aveam pe Ayan, un iPhone cu 12% baterie și emoții de tremuram ca la un început de Parkinson). Una peste alta, am intrat în cabinele artiștilor.

Interviul cu Spike: „Văd niște copii de 12 ani care cântă despre cum vin cu „tranconul” să îmi ia „coarda”.”

Am intrat în cortul în care Spike își făcea ultimele pregătiri înainte de marele concert. Vizibil emoționată, un pic tremurând și cu zâmbetul pe buze, l-am întrebat dacă e în regulă să ne așezăm și să începem cu întrebările. Energia pe care a avut-o a fost una contagioasă, iar după primele replici, deja simțeam că stau de vorbă cu un bun prieten. Foarte fresh, plin de viață, optimist, sincer și natural, Spike mi-a răspuns clar și la obiect la toate întrebările pe care i le-am adresat. Las chiar aici interviul!

Când ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică și scris?

Spike: „Acum foarte, foarte mult timp. Făceam beat-uri și cumva am încercat să cânt pentru că nu stăteau pe beat artiștii de rap care veneau să cânte. Eu le spuneam asta, iar ei mă întrebau «de ce nu cânți tu?» Și cumva, de acolo am început”

Crezi că tinerii talentați care au pasiune pentru scris, dar nu au neapărat calități vocale, au șanse să reușească în domeniu?

Spike: Nu sunt eu exemplul potrivit?! Am pornit de la sunet și am ajuns să cânt pop. Cât timp te încojori de oamenii care te împing să te perfecționezi în domeniul tău, ai toate șansele să reușești.

Ce calitate crezi că trebuie să aibă un tânăr artist pentru a reuși?

Spike: Pasiune pentru ceea ce faci. E important să stai concentrat pe ceea ce vrei să faci. Dacă te uiți în „curtea vecinului”, lucru care se tot întâmplă în ultima perioadă din cauza telefoanelor, te distragi de la ceea ce vrei să faci cu adevărat.

Ce părere ai despre hate-ul pe care artiștii îl primesc la începutul carierei?

„O, Dumnezeule! Artiștii trebuie să primească un val de hate. Altfel, dacă primesc doar feedback pozitiv, înseamnă că e o problemă. Recomand celor care fac muzică, să meargă să arate prietenilor prietenilor lor. Cel mai bun feedback îl poți primi de la ei, oamenii apropiați îți vor spune că ești bun și atunci când nu ești”

Dacă nu ai fi avut succes în muzică, în ce direcție ai fi mers?

„În orice direcție. De la mecanic, la inginer, robotică... Programator am încercat, dar nu-mi place să stau la calculator. Bucătar nu, că aș fi mâncat marfa (râde)”

Ce părere are despre noua generație?

„Mi se pare că toată lumea crede acum că a devenit mai ușor, când, de fapt, a devenit mult, mult, mult mai greu. Depinde în ce direcție vrei să ajungi, și eu am pornit cu o direcție și am ajuns în alta. Aici m-a adus viața și vârsta. Nu puteam la anii mei să cânt piese despre „trancoane” și „coarde”. Ceea ce mi se pare foarte amuzant, văd niște copii de 12 ani care cântă despre cum vin cu „tranconul” să îmi ia „coarda”.”

Spike a fost foarte deschis, foarte dezinvolt, a răspuns clar la fiecare întrebare pe care i-am adresat-o și i-a lăudat blugii lui Ayan. Nu îi mai spală două săptămâni.

Interviul cu Irina Rimes

Pe Irina am prins-o chiar înainte de a intra în scenă, la scurt timp după ce și-a finalizat machiajul. Cu zâmbetul pe buze, ușor emoționată, dar cu o atitudine extrem de primitoare, ea a răspuns deschis la toate întrebările. Iată interviul!

Cine ți-a fost alături de-a lungul carierei? Există o persoană care să te fi susținut încă de la început?

Irina Rimes: „Au fost oameni diferiți în perioade diferite. Cam o dată la cinci ani există o schimbare majoră în viața mea și odată cu această schimbare, se schimbă și oamenii din jurul meu. Au fost oameni diferiți. Nu am luat o persoană care să fie alături de la început până în momentul ăsta.”

Ai avut momente în care ai simțit că nu mai are rost să continui în cariera ta?

Irina Rimes: „Nu. Niciodată atât de mult încât să nu-mi mai doresc să continui”

Tinerii care nu au neapărat ureche muzicală, dar au înclinații către scris, pot reuși în domeniu?

Irina Rimes: „Normal. Dacă ești pasionat de ceva și depui foarte mult efort, la un moment dat o să reușești. Cred că toate lucrurile se învață”

Te gândești să iei „sub aripa ta” o echipă de tineri talentați?

Irina Rimes: „Am făcut asta deja, doar că a fost un moment foarte nepotrivit al vieții mele. Nu trebuia atunci să mă concentrez pe altceva decât pe proiectul meu. Probabil că o să fac asta din nou. Cumva o făceam la „Vocea României”, dar mi-ar plăcea să mă implic mai mult.”

După ce am vorbit și cu Irina Rimes, am făcut câteva poze și am mers să ne pregătim și noi de concert. Experiența în sine a fost una foarte mișto, atât din punct de vedere muzical, cât și ca show, vibe și energie!

Punctul culminant al serii a fost prestația lui Adi Minune, invitatul special al lui Spike. După ce artistul a cântat celebra sa melodie „Manele”, și-a făcut apariția în scenă manelistul. Acesta a bucurat publicul cu creația sa „Chef de chef”. Oamenii au dansat, au cântat și s-au bucurat de spectacol.

Pe cealaltă scenă, Irina Rimes i-a avut invitați pe Damian Drăghici, surorile Osoianu și Carlas Dreams. Spectacolul a fost unul incredibil, iar câștigătorul Soundclash 2022 a fost Spike!

