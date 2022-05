La ce trebuie să fii atentă când cumperi o combină frigorifică

Trebuie să îți cumperi o combină frigorifică nouă și nu știi la ce să fii atentă? Află care sunt caracteristicile cele mai importante la un astfel de produs!

Printre lucrurile neapărat necesare într-o gospodărie, combina frigorifica este, fără îndoială, fruntașă. Indiferent că o amplasezi în bucătărie, în cămară sau într-un alt spațiu dedicat special ei, uneori ecuația mobilierului și amplasării celorlalte elemente se face acordându-i prioritate. Gusturile diferă, la fel și designul final în care vrei să incluzi acest aparat electrocasnic. Fără îndoială, raportul calitate-preț și performanța sunt noțiuni despre care ai câteva idei vagi. Dar dacă nu ai achiziționat recent o combină frigorifică, ai câteva elemente la care ar fi bine să fii atentă.

Capacitate și dimensiuni

În primul rând, este vorba de cerere. Nevoile tale sunt cele în funcție de care îți vei ghida alegerea. Cu siguranță, dacă ai o familie numeroasă vei alege o combină cu peste 300 de litri. Depinde și cât spațiu ai la dispoziție, deși aici, de cele mai multe ori, este vorba de un standard aplicat pentru dimensiuni. Nu ar trebui să te îngrijorezi, deoarece și mobilierul din jurul combinei ia în considerare aceste dimensiuni.

Clasa energetică

Un aspect de luat în considerare, dar ceva mai nou este performanța energetică. Într-un limbaj mai simplu, cât de mult curent electric va consuma aparatul. Această clasificare este realizată cu litere de la „A” la „G”, unde „A” este cea mai ridicată performanță. Te mai ajută și culorile (de la verde la roșu), dar și săgețile prezente pe etichetele electrocasnicelor.

Preț

Cu siguranță, vei găsi o gamă variată de produse și vei avea posibilitatea să te încadrezi în bugetul pe care ți l-ai propus. Pentru a găsi un produs de calitate, documentarea este vitală - mai scump nu înseamnă întotdeauna mai bun. Asigură-te, de asemenea, că reducerile promovate sunt 100% reale, pentru a nu cădea într-o capcană clasică a unor comercianți. Din fericire, avem la îndemână instrumente de comparare a prețului și posibilitatea de a avea evidența costurilor, fără să fie nevoie de prezența noastră în magazin.

Culoare și compartimentare

Detaliile fac diferența și când vine vorba de instrumentele care ne fac viața mai ușoară. Astfel, o combină frigorifică, deși poate are câteva culori clasice majoritare și culori neașteptate mai rar decât ne-am dori, este nevoie să se potrivească și cu ce mai are în jur. Poate că ar fi o idee bună să contrasteze cu unele corpuri de mobilier sau, dimpotrivă, să aibă aceeași nuanță cu plita sau cuptorul. În plus, depinde cum sunt poziționate rafturile din interior, dacă zonele speciale sunt suficient de încăpătoare, dacă există spațiu dedicat congelatorului. În plus, avem tendința să ignorăm importanța sensului în care se deschide ușa.

Frost / No frost

Din fericire, tehnologia evoluează în avantajul nostru. Dacă îți este familiară imaginea mamelor noastre care scoteau totul din frigider pentru a-l dezgheța, știi cu siguranță și cât de mult timp consumă acest procedeu. Și câtă energie. În prezent, majoritare sunt combinele frigorifice cu această tehnologie „No frost”, care reprezintă practic procesul de dezghețare, dar făcut automat. Astfel, lucrurile sunt mult mai eficiente și majoritatea specialiștilor recomandă această tehnologie, pentru că aduce doar beneficii.

Reputația brandului

Știm că uneori ne lăsăm duși de val și mergem pe variantele binecunoscute. Sau de care auzim cel mai des, riscând astfel să nu mai ținem cont de toate caracteristicile. Dar este important să avem grijă și la politica sau reputația brandului. O politică prietenoasă și sinceră cu toți clienții este mai importantă chiar decât o afișare publică intensă.

Nu ne putem vedea viața fără clasicul frigider, prezent în fiecare etapă a vieții noastre. Tindem să îl considerăm parte din peisaj, dar îi constatăm importanța atunci când ne lipsește sau când nu mai funcționează. De aceea este atât de important să facem alegeri bune încă de la începutul documentării cu referire la aceste aparate.

Sursa foto: Shutterstock

Vizionare placuta