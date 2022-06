Nestlé și Asociația Nevăzătorilor din România accesibilizează ghidurile de nutriție pentru persoanele cu dizabilități de vedere

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, adaptează în premieră în România, ghidurile de nutriție NutriPorția și VeggiePorția în limbajul Braille, concepute special pentru a ajuta persoanele cu dizabilități de vedere să–și pregătească singure preparate echilibrate nutrițional și sănătoase

București, 2 iunie 2022. Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, adaptează în premieră în România, ghidurile de nutriție NutriPorția și VeggiePorția în limbajul Braille, concepute special pentru a ajuta persoanele cu dizabilități de vedere să–și pregătească singure preparate echilibrate nutrițional și sănătoase. Ghidurile de nutriție au fost adaptate împreună cu Asociația Nevăzătorilor din România și artistul plastic Monica Mocanu.

„Am primit cu mare bucurie inițiativa celor de la Nestlé de a realiza aceste instrumente de nutriție în Braille. Scopul proiectului realizat împreună anul acesta este de a deprinde abilități de viață, creșterea încrederii în sine și a autonomiei pentru persoanele cu nevoi speciale”, spune Mihai Dinu, prim vice-președinte Asociația Nevăzătorilor din România.

Mai mult de un miliard de oameni suferă de o formă de dizabilitate din care 95 de milioane sunt copii, conform primului Raport Global al Dizabilității publicat de Organizația Mondială a Sănătății și Banca Mondială în 20211. În țara noastră sunt peste 95.000 de persoane nevăzătoare, dintre care 2.700 sunt copii. Aceste persoane au nevoia să fie integrate, să fie recunoscute și acceptate într-o societate incluzivă, care să le ofere posibilitatea de a fi independente.

„Misiunea Nestlé este aceea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții, oferind opțiuni sănătoase și gustoase celor care vor să aibă un stil de viață echilibrat. Suntem mereu preocupați ca persoanele de toate genurile, religiile, culturile, orientările sexuale sau persoanele cu dizabilități să fie incluse în societate și să aibă o viață sănătoasă, de aceea suntem membrii ai ILO Global Business And Disability Network și ai The Valuable 500. Ne-am dorit să adaptăm ghidurile noastre de nutriție deja create pentru a veni în întâmpinarea persoanelor nevăzătoare. Sunt multe de făcut pentru a le ușura viața și, de aceea, am dezvoltat NutriPorția și VeggiePorția și în limbajul Braille, pentru a le ajuta să fie independente din punctul de vedere al realizării meselor zilnice și pentru a le oferi un model de urmat în privința rețetelor sănătoase”, declară Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Nutrition Health and Wellness Manager, în cadrul Nestlé România.

Alături de cele două farfurii pentru mese echilibrate, au fost create și 20 de rețete pentru prânz și cină în format audio, special adaptate din punct de vedere al unităților de măsură și a ingredientelor pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Această colecție de rețete sănătoase a fost concepută după principiile NutriPorției și VeggiePorției și cuprinde inclusiv rețete vegetariene și rețete vegane care susțin o alimentație sustenabilă, dar și rețete potrivite pentru copii.

Ghidul „Bine servit” conceput pentru HORECA completează instrumentele inițiativei și are ca scop informarea partenerilor din acest sector cu privire la interacțiunea adecvată cu persoanele cu dizabilități de vedere pentru accesibilizarea restaurantelor și cafenelelor. Nevoia de a lua masa în oraș mai des a fost identificată în cadrul workshopurilor realizate de Nestlé și Asociația Nevăzătorilor din România. În cadrul inițiativei a fost creat și „Micul ghid pentru experiențe sănătoase în bucătărie” în limbajul Braille cu sfaturi practice pentru a deveni independent în bucătărie.

Pe siteul https://www.nestle.ro/veggie-nutri-braille pot fi accesate și descărcate toate aceste instrumente. Prin intermediul Asociației Nevăzătorilor din România, aceste instrumente pentru o alimentație sănătoasă vor fi distribuite către persoanele cu dizabilități de vedere din baza de date a asociației.

„Pentru mine este un real privilegiu faptul că pasiunea mea m-a adus alături de această inițiativă, prin intermediul căreia să am ocazia să dau viață unor instrumente de nutriție atât de utile, care vor face diferența în activitățile de zi cu zi ale persoanelor cu dizabilități de vedere”, declară Mona Mocanu, artist plastic.

NutriPorția și VeggiePorția pot fi descărcate de pe siteul nestle.ro și reprezintă ghiduri de cantitate, inspirație și diversitate. Farfuriile arată proporțiile optime și combinațiile potrivite între diferite grupe de alimente, astfel încât toate mesele atât pentru adulți, cât și pentru copii să fie bine echilibrate și să ofere substanțele nutritive necesare. Farfuriile sunt împărțite în trei segmente: 50% legume, 25% proteine animale sau vegetale, nuci și semințe, 25% produse din cereale integrale și cartofi. Conform unui studiu Nestlé din Decembrie 2021, 50% dintre românii din mediul urban consumă cel puțin 1-2 mese pe bază de alimente vegetale pe săptămână, iar 16% cel puțin 3. De asemenea, 41% spun că doresc să crească consumul de alimente pe bază de plante în viitor. Aceste indicii fac VeggiePorția un ghid util pentru toți cei care își cresc consumul de alimente vegetale.

Descoperă și alte inițiative Nestlé în domeniul alimentației pe www.nestle.ro/nutritie/.