Cum a scăpat Marius Elisei de alopecie prin terapie prin râs? Soțul Oanei Roman a învins boala secolului, renunțând la stres!

Marius Elisei a mărturisit, acum ceva timp, că s-a confruntat cu alopecie, o afecțiune des întâlnită în ziua de astăzi. După mai multe tratamente încercate, soțul Oanei Roman a găsit soluția problemei sale: terapia prin râs!

Marius Elisei a mărturist că s-a confruntt cu alopecia, boala de care și Jada Smith suferă, prin care părul capilar cade într-o cantitate foarte mare, cauza principală fiind factorii de stres.

Soțul Oanei Roman a vorbit despre perioada în care a încercat să țină sub control această afecțiune, încercând diverse tratamente recomandate fie de medicii dermatologi, fie tratamente naturiste, însă fără rezultat.

Tot el a mai spus că boala i s-a declanșat în urma supărărilor și a stresului resimțit în mod repetat.

"În 2015-2016 s-a întâmplat. M-a pus Oana să caut poze să facă comparație, să posteze. Aveam și în cap, și în barbă. Această boală apare treptat. Eu știu cum se declanșează. Stresul, supărările. Eu sunt o fire foarte… mie nu îmi place să îmi spun problemele și prefer să țin în mine”, a povestit soțul Oanei Roman, în emisiunea Xtra Night Show.

Deși tratamentul dermatologic a fost unul costisitor, acesta nu a avut rezultatele promise, iar Maris Elisei a încercat chiar și tratamentele băbești.

"Am fost la dermatolog. Mi-au recoltat, am fost la analize, mi-au zis că e alopecie. Mi-au dat un tratament, tratamentul a costat destul de mult. Nu își făcea efectul absolut deloc, mi-am dat timp trei săptămâni. [...] Am început cu tratamente băbești. M-am frecat cu usturoi cred. Am început să mă frec cu usturoi. Am început după alt tratament, luam căței de usturoi, îi pisam, luam o căciulă și dormeam așa. În fiecare zi mă uitam, mă uitam și niciun semn, nicio rezolvare, ziceam… Ce fac?”, a mai spus el, într-o emisiune de la Antena Stars.

Ulterior, soțul Oanei Roman și-a dat seama că singura soluție este să elimine stresul din viața sa și a apelat la terapia prin râs.

"Singura variantă care mi-a mai rămas în momentul respectiv era să nu mai acumulez stres, supărări, momente negative. Ușor, ușor am învățat să nu-mi mai pese, întorceam spatele, râdeam. Mă uitam la filmulețe pe YouTube, la comedy, râdeam ca un bou. Eu când am început să fac această «terapie» cu râsete, cu nepăsare, nu mi-am dat seama cât a trebuit să fac ca să dispară. Cred că problema a durat 4-5 luni, dar dintr-odată am început să nu mă mai uit în oglindă deloc”, a mai zis Marius Elisei.