Legătura neștiută dintre Monica Gabor și Antonia. Irinel Columbeanu a dezvăluit TOT în cea de-a treia carte a sa

Seria dezvăluirilor lui Irinel Columbeanu continuă cu cea de-a treia carte a sa, acolo unde vorbește și despre legătura neștiută dintre Monica Gabor și Antonia.

Irinel Columbeanu și-a lansat cea de-a treia sa carte autobiografică, în care vorbește despre afacerile sale, dar în special despre viața sa sentimentală. Așa cum era de așteptat, fosta sa soție, Monica Gabor, este pusă de către Columbeanu în centrul atenției, iar fostul om de afaceri face dezvăluiri neștiute despre mama fiicei sale.

În ultima sa carte, Columbeanu vorbește despre legătura pe care o are Monica Gabor cu Antonia. Prietenia dintre cele două a început cu mulți ani în urmă, iar fosta sa soție a vrut să o ajute pe Antonia să se facă cunoscută în lumea muzicală din România.

Atât Monica, cât și Antonia sunt de aceeași vârstă, iar ele s-ar fi cunoscut la Milano, în urmă cu 12 ani. Încă de la primele întâlniri cu Antonia, fosta soție a lui Columbeanu a rămas impresionată de vocea ei, comparând-o cu cea a Rihannei.

"Amândouă fiind colege de manechinat la Milano și cam de aceeași vârstă, Monica se cunoscuse acolo și cu Antonia (ce peste un an avea să își înceapă o cunoscută carieră muzicală în România), cu care se împrieteni și pe care o invită și la Izvorani câteva zile când veni în țară.

Așa o cunoscu și Ili, Monica explicându-i că își dorește mult să o ajute pe noua și talentata ei prietenă să devină cunoscută în țara ei natală (pe atunci Antonia trăia în America) ca să se apuce aici de cântat”, a scris omul de afaceri în cea de-a treia carte a sa.", scrie Columbeanu în cartea sa, potrivit libertatea.ro

Monica Gabor a vrut să o ajute pe Antonia

Monica Gabor a fost impresionată de vocea și atitudinea Antoniei și a declarat atunci că artista merită să fie cunoscută de publicul larg din România.

"Atât cât pot, o voi ajuta. Mi-ar plăcea să o ajute cineva din România, iar talentul ei să fie valorificat. Îi place la nebunie să cânte. Nu am auzit niciodată o voce atât de cristalină, dar, totuși, impunătoare, iar când am văzut-o și dansând, m-a dat gata. Am rămas foarte impresionată. Aș putea să o compar, fără să stau pe gânduri, cu Rihanna. Este incredibil de modestă, deși are toate motivele să fie mândră de ea”, spunea Monica Gabor în urmă cu mai mulți ani, potrivit sursei citate mai sus.