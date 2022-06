Ce meserie a avut Raluca Bădulescu, înainte de a deveni celebră? Nimeni nu s-ar fi așteptat la una ca asta!

Raluca Bădulescu a avut o cu totul și cu totul altă meserie, mult diferită față de cea pe care o are acum. Vedeta, într-o ipostază în care nu credeai să o vezi vreodată!

Raluca Bădulescu este astăzi una dintre cele mau urmărite și vocale vedete din showbiz. Deși este făcută pentru a fi pe micile ecrane, vedeta s-a pregătit pentru cu totul și cu totul altă meserie.

Raluca Bădulescu a lucrat, în urmă cu mai mulți ani, ca profesoară la Liceul Mihai Viteazu din Capitală. Ea a absolvit Facultatea de Litere, iar după licență și-a găsit un post la unul dintre cele mai bune licee din Capitală. Experiența a fost una interesantă pentru vedetă, însă, spune ea, se înțelegea prea bine cu elevii și le era mai mult prietenă decât profesoară.

"Primul job a fost de profesoară de limba romana, trei luni de zile la liceul Mihai Viteazul. Nu era de mine. A fost mișto, m-am distrat. Abia terminasem, aveam 24 de ani. Eram apropiați de vârsta cu cei de la liceu. Îmi plăcea, dar una e să râzi și să te distrezi și alta e ca elevii să învețe. Înțelegeam că lipsesc de la ore. Eu eram profesoară de română și de engleză.", a povestit vedeta în emisiunea Fită cu Adiță.

Mai mult, vedeta spune că îi înțelegea pe elevi atunci când lipseau de la ore sau atunci când nu își făceau temele. Totuși, Raluca Bădulescu nu a lucrat prea mult timp ca profesoară, asta pentru că pasiunea pentru modă și stil și-a spus, într-un final, cuvântul.

"Îi înțelegeam că n-au făcut rezumat, eram mai mult prietena lor și nu mergea așa. Am prins un 1 Martie și am fost la niște petreceri. Însă am prins alături de ei o petrecere. Era suficient sa spună ca lipsesc.", a mai adăugat vedeta.