Cum a trecut soția lui Jorge peste infidelitățile artistului? Răbdarea, secretul relației lui Jorge?

Jorge și Ramona Prodea au trecut peste un moment extrem de delicat în cuplul lor, asta după ce artistul ar fi înșelat-o pe partenera sa de viață. Prins în fapt, Jorge a recunoscut tot și și-a asumat greșeala.

Jorge și Ramona Prodea sunt astăzi un cuplu fericit, iar împreună au format o familie frumoasă și unită. Cu toate acestea, licrurile nu au fost întotdeauna roz, asta pentru că cei doi au avut de înfruntat un hop în ceea ce privește cuplul lor.

Jorge și-a deschis sufletul și a făcut câteva mărturisiri controversate despre momentul în care el și parteera sa de viață s-au confruntat cu infidelitatea. Artistul a povestit cum, la începutul relației cu Ramona Prodea, el a înșelat-o, iar partenera sa de viață l-a prins în fapt.

"Înainte să ne căsătorim, am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia. Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul.

Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins! O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”, a spus Jorge pentru viva.ro.

Cu toate că multe femei nu ar putea trece peste o astfel de situație, Ramona Prodea i-a mai acordat o șansă lui Jorge, iar timpul le-a demonstrat că sunt meniți să fie împreună. Întrebat cum a reușit partenera sa de viață să treacă peste momentul său de slăbiciune, Jorge a declarat că Ramona Prodea a avut multă răbdare și înțelegere față de el.

"Infidelitatea este un subiect tabu, sensibil, pentru că lumea te judecă atunci când vorbești depre asta, însă să nu uităm că nimeni nu e perfect. În plus, nu este un lucru de laudă că noi am reușit să trecem peste și alții nu, ci are legătură cu puterea de înțelegere a celuilalt și discuțiile pe care le-am avut, felul în care ne-am raportat unul la celălalt în urma discuțiilor și cum am evoluat ca și cuplu”, a mai spus artistul.