Cristina Bălan și-a retras gemenii de la școală. Ce are de reproșat artista sistemului educațional românesc?

Cristina Bălan a anunțat că și-a retras băieții de la școală, iar de acum încolo vor continua să studieze în sistemul home-schooling. Vedeta a vorbit despre minusurile sistemului educațional românesc față de copiii cu nevoi speciale.

Cristina Bălan este o mamă puternică pentru fii ei și ar face orice ca aceștia să ducă o viață cât mai normală. Recent, vedeta a mărturisit că și-a retras gemenii, pe Matei și Toma, de la școală, din cauza minusurilor cu care sistemul educațional se confruntă.

Artista a vorbit despre incapacitatea școlii de a se adapta la nevoile copiilor ei diagnosticați cu sindromul Down, dar și despre neglijența cadrelor didactice.

"Noi nu am avut noroc cu școala, cu un cadru didactic căruia să îi pese de noi. Să facă un pas dincolo de fișa postului. Noi avem lege, și nu mai pot cu legile astea, că copiii speciali au dreptul la învățământul de masă, dar nimeni nu face nimic pentru ei, de fapt.

Nu ai manuale adaptate, nu ai profesori de sprijin,… E ca și cum i-ai spune: «Tu, în căruciorul cu rotile, ai dreptul să urci scările astea, dacă vrei. Este treaba ta! Dar eu nu îți ofer o rampă, tu urcă, eu nu am nimic împotrivă»”, a mărturisit Cristina Bălan, pentru Fanatik.

Artista a mai spus că mediul de la școală nu era unul potrivit pentru copii ei, și că nimeni nu încerca să facă mai mult pentru a-i ajuta pe cei mici să se integreze în rutina unei vieți normale.

„I-am retras de la școală, pentru că a început să devină un mediu nociv pentru ei. Dacă un adult nu știe să gestioneze o situație de genul acesta și începe să îi ferească pe copiii tipici de copiii speciali, atunci ei încep să se simtă izolați. Încep să dezvolte o anumită atitudine, fără să aibă vreo vină neapărat, dar există.

Ei nu sunt violenți, dar dacă văd violență, pot să o preia. Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament”, a mai adăugat Cristina Bălan.

Cristina Bălan și soțul ei, profesori pentru copii lor

Cristina Bălan și soțul ei și-au asumat rolul de profesori pentru Toma și Matei, iar lucrurile merg spre o direcție bună. Copiii fac home-schooling, iar această variantă le este mult mai benefică micuților.

„Nu vrem să îi ducem într-un mediu care nu îi integrează și care a devenit toxic pentru ei. Ei veneau foarte nervoși de la școală, veneau și făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră până la mediul acesta și atunci am vorbit cu psihologul copiilor, cu alte persoane avizate, am cerut păreri în dreapta și-n stânga, și am decis să îi ținem acasă. Și într-adevăr, se vede diferența.", a mai adăugat vedeta.