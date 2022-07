Un actor din Supernatural, The Vampire Diaries și The Originals vine la Comic Con în București

Sebastian Roche, cunoscut pentru rolul îngerului Balthazar din serialul fenomen Supernatural, vine la Comic Con, eveniment ce va avea loc la Romexpo în București în perioada 26-28 august.

Actorul de origine franceză s-a remarcat şi datorită rolului memorabil din The Vampire Diaries , dar şi din spin-off-ul The Originals , unde l-a interpretat pe Mikael.

De-a lungul celor 36 ani de carieră, Sebastian Roche a făcut parte din distribuția a numeroase filme și seriale de succes. De la producţia lui Paolo Sorrentino, The Young Pope , unde l-a jucat pe cardinalul Michel Marivaux, la The Man in the High Castle (Martin Heusmann), Fringe , Odyssey 5 , actorul și-a pus amprenta asupra personajelor sale, lăsând în urmă replici şi scene emblematice.

Filmografia lui Roche mai cuprinde şi roluri în producții precum Beowulf (unde a jucat alături de Angelina Jolie, Anthony Hopkins şi John Malkovich), Law & Order, Criminal Minds, General Hospital, The Mentalist, 24, The Unit, Charmed, CSI, Alias, Touching Evil, New York Undercover, Sex and the City, The Crossing, Happy Tears .

Totodată, actorul va interpreta un rol important în următoarea producție semnată Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities , o antologie horror ce va avea premiera anul acesta.

Fanii se vor putea fotografia, lua autografe și discuta faţă în față cu Sebastian Roche la cea de-a noua ediţie Comic Con din această vară.

Actorul se alătură astfel lui Graham McTavish ( The Hobbit, House of the Dragon, The Witcher, Lucifer ), Ross Marquand ( Avengers , The Walking Dead, What If… ), Simon Merrells (Spartacus, Lord of The Rings: The Rings of Power) și Clive Standen ( Vikings, The Walking Dead ).

În curand, vor fi dezvăluite noi informații legate de principalele atracții de anul acesta de la Comic Con: zona de gaming, Aleea Artiștilor, zona de târg, board games, cosplay sau zona de street food.

Biletele au prețuri variate și sunt disponibile pe http://comic-con.ro/tickets/ .

Evenimentul este prezentat de Kaufland.

De-a lungul timpului, East European Comic Con le-a oferit șansa fanilor de a întâlni personalități precum Jason Momoa ( Game of Thrones, Aquaman ), Mark Shepard ( Supernatural ), Ed Westwick (Gossip Girl) , Paul Wesley (The Vampire Diaries), Daniel Gillies ( The Originals ), Robert Knepper ( Prison Break ), Charles Dance ( Game of Thrones, The Imitation Game ), Sylvester McCoy ( Dr.Who, The Hobbit ), precum și mulți alți actori de seamă din producții de top că Game of Thrones, Casă de Papel, Gossip Girl, The Witcher, Spartacus, Supernatural, Doctor Who, Fringe, Harry Potter, The Vampire Diaries, Lord of the Rings, Sherlock sau Vikings .