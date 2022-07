Ruby și Jo, ipostaze incendiare în noul lor clip, Soare

Vara anului 2022 aduce prima colaborare dintre JO și RUBY, iar cele două artiste aduc în playlisturi o piesă ce a devenit deja virală pe TikTok și promite să fie hit.

Un imn al verii și al bucuriei de a trăi fiecare moment așa cum ne dorim, „Soare" pune zâmbetul pe buze la orice oră din zi sau din noapte. „Eu nu prea vreau/ De astăzi sunt chill/ Și stau și îmi dau cu soare" sunt versurile ce vor cuceri playlisturile vara aceasta și te vor face să visezi la o vacanță de neuitat. Piesa este despre toate experiențele ce se ivesc în mod neprevăzut în viața noastră, despre prietenii sincere și momente spontane, toate trăite la fel de intens într-o zi caniculară.



„«Soare» e o piesă pe care am scris-o acum doi ani și nu neapărat cu gândul că o voi cânta eu, însă are un vibe foarte young și fresh și m-am îndrăgostit de ea în timp, iar anul ăsta am hotărât să o lansez eu. Rubina a fost cea la care m-am gândit pentru piesa asta pentru că îmi doream să fie girls gang vibe, îmi e prietenă de mulți ani și de mult timp ne doream să facem o piesă împreună", povestește JO despre cel mai nou single al său lansat alături de RUBY.



„A ieșit soarele pe strada noastră și ne-a adus împreună și tot împreună vom aduce soarele pe toate străzile și în toate sufletele. Nu o să scăpați de noi și de razele noastre vara asta, îmi doresc să fredonați refrenul ăsta chiar și în vis. Cu Jojolina sunt prietenă de mult timp și abia așteptam să cântăm împreună, să vă dăm și soare și dulceață", spune RUBY.



Single-ul este însoțit de un videoclip cool, ce surprinde în imagini buna dispoziție și pofta de viață, totul pe ritmuri de pop și reggae. Fiind un proiect la care a lucrat cu tot sufletul, JO s-a implicat foarte mult ca totul să iasă perfect și și-a pus amprenta pe producția acestui proiect muzical fresh. Scenariul videoclipului este scris de către JO și Kobzzon, regia poartă semnătura lui Kobzzon, muzica și textul sunt compuse de către JO, Șerban Cazan, Alexandru Stancu, Emilian Nechifor și SHIFT, producția este realizată de către Șerban Cazan, iar proiectul este o coproducție HaHaHa Production, Cat Music și Bear Music.



„Clipul a fost filmat și montat în două zile. Lucrez doar cu oameni care sunt super profi și care îmi fac față cu greu pentru că mă implic extrem de mult. Vreau să le mulțumesc tuturor că sunt alături de mine chiar și în momentele în care sunt mai dificilă, știu că e greu să lucrezi cu un artist perfecționist care se bagă încontinuu peste toți și toate. Dar într-un final merită!", adaugă JO.



JO este una dintre cele mai apreciate voci din România, care ajunge mereu la inimile fanilor prin piesele sale. Printre cele mai recente hituri ale artistei se numără „Mă mai ia” (alături de Juno), „Vocea ta”, „Dorul”, „Ploaie de vară” și „Fără tine”. Recent a lansat alături de SHIFT „Destine”, un single cu un mesaj sensibil.



RUBY a lansat o mulțime de hituri precum „Nu caut iubiri” (alături de Uzzi), „Nu pune la suflet” (alături de What’s UP), „Bună, ce mai zici?” (alături de Dorian Popa), „Condimente” (alături de Nosfe), care au consacrat-o ca artistă și au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube. Vara trecută a lansat prima sa piesă urban cu influențe rap, „Te Sun Yo”, a avut prima colaborare cu Lino Golden pentru „Ne certăm”, cu DJ SAVA pentru „Maria” și a lansat cel de-al doilea single urban-rap, „Pericol Public”.

Vizionare placuta