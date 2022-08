Anamaria Prodan, planuri pentru vârsta de 80 de ani! Cum vrea să arate vedeta și cum se pregătește pentru anii care vin?

Anamaria Prodan este într-o formă fizică de invidiat, iar vedeta are mare grijă de felul în care arată. Sexy impresara are planuri mari pentru următorii ani, iar la 80 de ani, fosta soție a lui Reghecampf își dorește să atingă un obiectiv important.

Anamaria Prodan arată senzațional la cei 50 de ani pe care îi are, iar vedeta are mare grijă de aspectul ei fizic. Sexy impresara recunoaște că nu se poate opri din a mânca dulciuri, însă compensează la sala de fitness, acolo unde are antrenor personal. Mai mult, vedeta merge și la mesaj și are un regim alimentar sănătos, bogat în fructe și legume.

Fosta soție a lui Reghecampf își dorește să arate fabulos la 80 de ani, și încă de pe acum se pregătește pentru a fi în cea mai bună formă a sa.

„Merg la sală, la masaj, încerc să pun «frână» la dulciuri, care îmi plac la nebunie, și mănânc sănătos. Am grijă de mine, căci împlinesc 50 de ani și vârsta nu iartă. Vine din genă totul. Bunica și mama mea arătau superb după 60 de ani.

Eu sunt ok la 50, iar la 60 o să arăt superb! La 70 minunat și la 80 fabulos”, a mărturisit vedeta, pentru click.ro.

Anamaria Prodan are 60 de kilograme și 1,7 m întălțime și este mulțumită de felul în care arată.

„Trăiesc, iubesc, mănânc, stau lângă copiii mei minunați și mă bucur de tot ce îmi oferă Dumnezeu. Îi mulțumesc că m-a scos din minciună și nenorociri. Azi simt că trăiesc și fiecare secundă a vieții mele o dedic copiilor mei și o trăiesc ca și când este ultima”, a adăugat ea.

Impresara spune că nu gătește prea des, însă fiul ei, Bebeto se pricepe de minune în bucătărie și este pasionat de tot ce ține de gastronomie.

„Gătesc când mă lasă Reghe jr. El gătește perfect. Prietenii mei sunt uluiți, căci la 13 ani ne gătește cam orice fel de mâncare. Dar facem şi împreună și ne bucurăm atunci când ne iese mâncarea supergustoasă”, a încheiat ea.

Vizionare placuta