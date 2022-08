Adda, mărturisiri fără perdea în cartea auto-biografică. Când își va lansa artista povestea vieții?

Adda și-a anunțat fanii că urmează să își lanseze cartea auto-biografică, unde va vorbi despre boala Lyme, dar și despre muzică, iubire și familie.

Adda a trecut prin momente grele, asta după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme. Vedeta luptă pentru viața ei și continuă un tratament agresiv, care a ținut-o departe de muzică, o perioadă. Acum, artista este hotărâtă să așterne pe hârtie toate luptele ei interioare și să lanseze o carte auto-biografică.

Adda și-a descoperit pasiunea pentru scris după ce tratamentele sale au împiedicat-o să mai meargă la studio. Pentru fanii artistei, această carte este extrem de așteptată, mai ales că Adda va aborda subiecte diferite, de la copilăria sa, muzică, familie și lupta cu o boală perfidă.

„Când am aflat că am Lyme, am simtit un șoc dar și o eliberare. Nu am avut timp să bocesc pentru ca trebuia sa mergem la ziua “iubitei” lui Alexuțu de la grădiniță. În timp ce conduceam spre mall, de unde urma să iau cadoul, m-am gandit la câte pot să fac de atunci înainte, nu la câte pot sa pierd.

Toată viața mea, mi-am dorit să compun și să cânt muzică de calitate, pentru oameni. Să transmit mesaje.

Dar din cauze medicale, nu am mai putut fi atât de creativă în studio. Lucru care m-a intristat.

Însă, am descoperit scrisul și așa m-am eliberat. So, oficial va fi o carte. În toamnă! #celetrei Iar acum m-am izolat puțin ca să-mi adun gândurile și să aștern rândurile. Să vă spun tot ce n-am spus, inclusiv povestea din spatele pieselor. Să-mi spun povestea, de fapt. Așa, fără filtre și perdea. Cum n-am făcut-o niciodată”, a scris cântăreața, pe pagina sa de socializare.

Fanii sunt nerăbdători să îi citească cartea Addei, mai ales că vedeta primește zilnic sute de mesaje de încurajare și de susținere în lupta pe care o duce cu boala Lyme.

Vizionare placuta