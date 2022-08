Ruby a ajuns la spital, după ce și-a injectat o substanță pe care o folosesc culturiștii. Viața artistei, pusă în pericol!

Ruby a ajuns de urgență la spital, asta după ce și-a injectat o substanță folosită de culturiști. Artista a vrut să aibă un bronz perfect, însă a ajuns să nu își mai simtă corpul, iar pulsul i-a scăzut peste limitele normale.

Ruby a ajuns de urgență la spital, asta după ce și-a injectat singură o substanță folosită de culturiști, însă a folosit o doză mult mai mare decât cea recomandată pentru greutatea ei. În speranța de a avea un bronz perfect, artista a făcut o greșeală ce îi putea fi fatală.

Vedeta nu și-a mai simțit corpul, iar pulsul a început să scadă sub limitele normale. Ruby a sunat de urgență la 112 și a ceut ajutor imediat.

„Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în …. Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare.

Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea”, a mărturisit Ruby, pentru Antena Stars, citat de Spynews.

Vedeta s-a speriat foarte tare când a văzut pe propria piele ce reacții violente are, însă a învățat o lecție importantă, o dată cu pățania prin care a trecut.

„M-a dărâmat un pic, un pic mai tare. Nu mai puteam să-mi țin nici telefonul în mână. Mi-a amorțit tot corpul. Inițial, când mi-am injectat substanța, că mi-am făcut injecția singură, m-a luat amețeala.

Am zis că e normal și mi-am făcut treaba în continuare, după care am zis să mă întind puțin, m-a luat somnul și când m-am trezit nu mai puteam să-mi țin telefonul în mână. Am început să am fibrilații, ba să-mi fie foarte cald, ba foarte rece, să tremur. M-am speriat un pic.

Când a venit ambulanța aveam pulsul 42, 43, 44 și asta i-a făcut pe doctori de pe ambulanță să insiste să merg la spital pentru investigații. Am stat la Urgență, în Camera de Gardă, 3-4 ore. Mi-am făcut toate investigațiile. (…) eu oricum am pulsul mai jos decât este normal, dar ieri a fost mai jos decât normalul meu.”, a explicat cântăreața.", a mai povestit cântăreața, de pe patul de spital.

