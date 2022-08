Un nou scandal între Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Artista nu l-a lăsat pe Bădălu să ia copii în vacanță. Instanța a decis

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, asta după ce artista nu a vrut să-l lase pe Bădălău să ia copii în vacanță. Afaceristul s-a adresat instanței și a primit dreptul de a pleca cu cei mici în Franța și Turcia.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău sunt din nou la cuțite, asta după ce artista nu a fost de acord să îi dea copii afaceristului, pentru a pleca cu cei mici în vacanță. Bădălău s-a adresat instanței și a mers la Judecătoria Constanța pentru a cere o ordonanță pentru a ieși cu fii lui din țară.

Afaceristul a povestit toată întâmplarea pe contul său de Instagram, acolo unde a acuzat-o pe Claudia Pătrășcanu, declarând că ea este cea care face scandal, deși cei mici își doresc să plece cu el în vacanță. Gabi Bădălău va pleca cu baieții lui în Turcia și Franța, timp de două săptămâni, asta după ce a primit aprobarea de la Judecător.

”Un alt episod neplăcut creat de Claudia scandal. În perioada 18-31 august este vacanța mea mare pe care o am cu cei mici...După ce am vorbit cu copiii, ei își doresc foarte mult să zboare cu avionul să vadă lucruri noi și am zis să mergem câteva zile la Bodrum, câteva zile la DisneyLand. Bineînțeles că mama minunată nu a fost de acord invocând că e greu pentru copii, că e frig, că răcesc și alte prostii. Am fost nevoit să fac o ordonanță la Judecătoria Constanța.

Domnul judecător a considerat că e normal să mă bucur de cei mici și să plecăm în vacanță. Nu m-aș mira ca ”mama de copil” să facă apel...Un alt circ, o altă răutate inutilă”, a povestit Bădălpu pe contul său de Instagram.

Din păcate, certurile dintre cei doi sunt departe a fi rezolvate, asta pentru că afaceristul a mai spus că a filmat-o pe Claudia în timp ce îi făcea scandal, în momentul în care i-a adus băieții acasă.

”Și apropo, când am dus copiii, a creat un nou scandal făcut de ea și mama ei...Doar că acum am fost pregătit...am învățat de la ea...am filmat tot...Toate la timpul lor”, a mai zis Gabi Bădălău pe Instagram.

