Drama din familia lui Connect-R! Fratele artistului a murit la doar 7 luni de viață, în urma unor probleme grave de sănătate

Connect-R este astăzi un artist împlinit și are tot ce își poate dori. El a muncit din greu pentru succesul de astăzi și a reușit să se ridice după fiecare căzătură a vieții. Deși provine dintr-o familie simplă, de oameni muncitori și cinstiți, Connect-R a ajuns astăzi să aibă un succes colosal și să le răsplătească tot efortul părințiilor săi.

Din păcate, familia lui Connect-R a avut multe momente grele de-a lungul vieții, însă, pe departe, cea mai dificilă situație a fost aceea când primul lor născut, fratele mai mare al artistului, a murit la doar 7 luni de viață.

Mama lui Relu a povestit totul despre aceastră tragedie și a mărturisit că primul ei copil a murit în urma unui enterocolite puternice, dar și a unior probleme grave la inimă.

Connect-R a vrut cu orice preț să scape de sărăcie, iar asta l-a ambiționat să atingă succesul din ziua de astăzi. Cântărețul a simțit cea mai mare fericire atunci când și-a achiziționat prima sa locuință, un apartament cu 3 camere la parter, în cartierul bucureștean Giulești.

„Când eram amărât, credeam că oamenii care au mâncare în fiecare zi sunt cei mai fericiţi. Am mai crescut şi am zis ‘gata, domle, ştiu fericire e atunci când îţi permiţi haine multe şi de firmă. (…) Când am început să fac bani din primele concerte, mi-a dat seama că fericirea e momemntul când învârţi cheia în uşa primului apartament. Cu banii strânşi din concerte şi cu un credit la o bancă, am reuşit să-mi iau un apartament în Giuleşti. 3 camere, parter. Ce vorbeşti Frant! Gata, fericire pe mine‘, a mărturisit îndrăgitul artist, pe Instastory, acum ceva timp.