Florin Răduță, fostul câștigător X Factor, mărturisiri după ce s-a vindecat de cancer la stomac

Florin Răduță a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat că suferă de cancer la stomac. În fața unui diagnostic atât de crunt, artistul și=a pus toată încrederea în Dumnezeu.

Din fericire, fostul câștigător X Factor s-a vindecat de boala nemiloasă, iar acum, după tratamentele chinuitoare, Florin vrea să se bucure din nou de viață și de marea sa, pasiune, muzica. Florin Răduță a suferit și un preinfarct în urmă cu un an, însă nu și-a pierdut speranța, iar acum se poate declara învingător în lupta pentru viață.

”A fost o perioadă foarte grea din viața mea, a fost extraordinar de greu să mă gestionez psihic și emoțional. Am fost diagnosticat cu o tumoră la stomac, iar acum un an și jumătate am făcut și un preinfarct. A fost destul de complicat și am fost nevoit să mă detașez de absolut orice. Inclusiv de muzică. Stresul și presiunea și-au spus cuvântul în ultimii ani”, a mărturisit Florin Răduță, potrivit antena3.ro.