Primele declarații ale Claudiei Pătrășcanu, după divorțul de Gabi Bădălău. Ce se va întâmpla acum cu copiii ei?

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat, în sfârșit, în această dimineață. După 3 ani în care procesul dintre ei a ținut prima pagină a ziarelor, iată ca instanța a desfăcut căsătoria dintre cei doi. Totuși, artista și iubitul Biancăi Drăgușanu urmează să se revadă în sala de judecată pe 3 noiembrie, atunci când judecătorii vor stabi domiciliul celor doi băieți pe care îi au împreună.

Artista a făcut primele declarații în acest sens și a dezvăluit că ultimii trei ani au însemnat pentru ea mult stres și tensiune pe care nu și-a dorit-o niciodată.

Mai avem un hop de trecut, asta cu custodia copiilor. Nici nu vreau să mă gândesc că sigur se va termina bine și acest lucru, doar că am fost trei ani crâncenați așa și nu trebuia să se întâmple, că până la urma urmei tot aici am ajuns. De ce trebuiau ca anii ăștia trei să fie atât de duri, n-am înțeles și n-o să înțeleg niciodată de de, dar asta e”, a spus Claudia Pătrășcanu, pentru fanatik.ro.

Vedeta a mai spus că era și timpul să se pronunțe divorțul, după atât de mult timp în care ea a cerut să divorțeze de Bădălău. Acum, Claudia va reveni la numele ei de familie, așa cum este cunoscută și publicului.

Claudia Pătrășcanu va lupta pentru ca micuții ei să rămână lângă ea, așa cum este și normal. Artista a depus în instanță probe referitoare la buna creștere și educație pe care acesta le-o oferă celor mici.

"Așa am cerut, custodie comună. Să fie liniște și pace, să se respecte programul de vizită. Gabi tot insistă pe domiciliu copiilor la el. Adică practic să ia el copiii. Niște lucruri aberante. Tot insistă pe chestia asta. Aberant.

În condițiile în care eu, ca mamă, am nu casă, am două case, am serviciu, sunt o mamă exemplară, îmi dedic timpul și viața copiilor. Gabi nu înțelege lucrurile astea. Deci 3 ani inutili petrecuți într-o instanță. Inutil, efectiv inutil”, a mai explicat Claudia Pătrășcanu, care a mărturisit că a cheltuit 10.000 lei în tot procesul de judecată.