7 filme noi in 2023- Acestea sunt cele mai asteptate premiere ale anului urmator!

Filmele anului 2023: Pentru cinefilii din toata lumea, dar si pentru publicul larg, anul 2023 ne aduce filme noi si surprize de proportii venite tocmai din lumea cinematografiei! Titluri mult asteptate precum Barbie sau Dune Part II ii asteapta pe curiosi in cinematografe in anul urmator! Acestea sunt cele mai asteptate 7 premiere de filme-

Cele mai noi filme ale anului 2023

1. Barbie

Acesta este poate cel mai discutat si mediatizat film al anului. In vara umatoare vom face cunostinta cu Margot Robbie in rolul lui Barbie si cu Ryan Gosling in rolul lui Ken, intr-o comedie romantica bazata pe cea mai celebra linie de papusi din toate timpurile.

Fiecare dintre noi ne-am dorit, am visat la o papusa Barbie in copilarie, iar acum regizoarea Greta Gerwig a facut posibila o realitate roz, un film spectaculos pe care toti fanii celor doi actori il asteapta cu sufletul la gura. Desi nu stim foarte multe despre aceasta productie, iar pe parcursul acestui an curiosii au avut parte numai de cateva fotografii behind the scene, o asteptam cu nerabdare. Se pare ca filmul se va concentra pe Barbie si toti prietenii ei si cum vor incerca ei sa se adapteze vietii obsinuite.

Un trailer oficial va fi lansat foarte curand!

2. Wonka

Daca Timothee Chalamet nu v-a convins inca de talentul sau formidabil, acesta se intoarce pe marile ecrane in 2023 cu filmul Wonka. Povestea deja cunoscuta (Wonka fiind portretizat acum cativa ani de celebrul actor Johnny Deep) va fi lansata in apropierea sarbatorilor anului urmator! Alaturi de Chalamet il vom vedea si pe Rowan Atkinson, actorul care la jucat ani la rand pe haiosul Mr. Bean.

Willy Wonka este ciocolatier si este un personaj extrem de important in romanul Charlie si fabrica de ciocolata. Se pare ca productia anul 2023 serveste drept prequel si portretizeaza viata lui Willy inaintea actiunii din romanul scris de Roald Dahl. Tanarul Wonka este excentric, este fabulos prin tot ceea ce face, iar unii oameni nu il vor intelege niciodata. Daca vrei sa aflii mai multe despre aceasta poveste, fii pregatit!

3. Oppenheimer

Christopher Nolan este unul dintre cei mai buni regizori de film contemporani, iar in 2023 ne-a pregatit un film documentar, un film de razboi intitulat Oppenheimer. Distributia filmului il are in prim plan pe cunoscutul actor din serialul Peaky Blinders, Cillian Murphy. Traseul acestei productii urmareste viata omului de stiinta J. Robbert Oppenheimer si rolul sau extrem de important in dezvoltarea bombei atomice.

In luna iulie toti spectatorii din toata lumea vor putea vedea in cinematografe acest film care se preconizeaza a fi un eveniment imens pentru lumea filmului, pentru regizorul Nolan, dar si pentru actori!

Daca vrei sa aflii cateva detalii interesante, poti gasi un scurt video pe site-ul IMDb- CLICK AICI.

4. Dune part II

Prima parte Dune a fost un real succes, a fost un eveniment memorabil atat in Romania cat si in toata lumea, iar anul 2023 ne aduce partea a doua! In distributie ii vom gasi pe Florence Pugh, Zendaya, Timothee Chalamet, Austin Butler si multi alti actori de mare exceptie. Lansarea acestei productii este estimata in luna noiembrie, iar fanii seriei SF abia pot astepta momentul premierei!

Se pare ca acest film va urmari indeaproape calatoria personajului Paul Atreides care impreuna cu Chani este pregatit pentru razbunare! Si de data aceasta fanii se pot astepta la efecte speciale, cadre care iti taie rasuflarea si un nivel actoricesc care iti taie rasuflarea. Desi asteptarea poate parea lunga... va merita cu siguranta!

Tot cei de la IMDb ne bucura cu un video asupra acestei premiere- CLICK AICI.

5. The little mermaid

Un film pentru copii pe care il asteapta pana si adultii- Mica sirena intr-o noua varianta, cea mai noua productie a bine cunoscutei povesti. Fanii sunt extrem de curiosi ce vor aduce nou, din ce perspectiva vor privii evenimentele. Filmul va ajunge pe marile ecrane in luna mai a anului viitor, adica destul de curand, si este regizat de Rob Marshall, un regizor de teatru laureat cu premiul Oscar pentru cel mai bun regizor. In distributie ii regasim pe Halle Bailey si Janh Hauer-King in rolurile principale, alaturi de Simone Ashley actrita din cel de al doilea sezon Bridgerton, Mellisa McCarthy si o gasca foarte frumoasa de actori.

Printre producatorii acestui film se numara Lin-Manuel Miranda care la ora actuala tine unul dintre cele mai iubite show-uri de pe Broadway, deci asteptarile sunt foarte mari. Asadar, save the date! In ziua de 26 mai 2023 nu va puneti nimic in program si haideti sa redescoperim povestea de dragoste dintre Ariel si printul Eric.

6. John Wick part IV

Continuarea seriei John Wick, partea a IV-a, apare in primavara anului 2023, mai exact in martie! Asa ca pentru iubitorii seriei de actiune sau pentru fanii asasinului portretizat de Keanu Reeves asteptarea aproape a luat sfarsit!

Primul film a fost lansat acum mai multi ani, in 2014, si a fost un real succes pentru asa ca putem spera doar la ce este mai bun pentru acest sequel. Daca vrei sa aflati cateva informatii din spatele camerelor te invitam sa accesezi site-ul IMDb, iar de data aceasta cei de la IMDb au si un trailer pentru fani, un minut si cateva indicii despre ce are sa aduca John Wick IV- CLICK AICI.

7. Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese loveste din nou cu o super productie! In distributie ii gasim pe minunatii Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, Brendan Fraser si Lily Gladstone. Filmul este o adaptate a cartii intitulate "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of FBI" , iar actiunea se petrecere in anii 1920 in Oklahoma unde membrii tribului Osage sunt omorati, iar nimeni nu stie ce sau cum s-a petrecere.

Desi nu stim foarte multe despre cea mai nou capodopera a lui Scorsese, fanii se asteapta la un film de nota 100, o drama combinata cu putin thriller care ne va face pielea de gaina tuturor! Filmul este asteptat in cinematografe in mai 2023, asadar fiti pe faza!