Oana Zăvoranu sare în apărarea Părintelui Calistrat Chifan. Vedeta a transmis un mesaj de susținere

Cazul preotului Calistrat Chifan a fost în atenția publicului, asta după ce a fost filmat în timp ce lovea o femeie, chiar în curtea mănăstririi unde el slujea. Mai multe vedete și-au dat cu părerea despre preotul cunoscut pentru aparițiile sale pe social media, iar unele dintre ele i-au luat apărarea. După ce artista Carmen de la Sălciua a postat un mesaj de susținere pentru Părintele Calistrat, acum a venit rândul și Oanei Zăvoranu.

În stilul caracteristic, direct și fără menajamente, Oana Zăvoranu a sărit în apărarea preotului, spunând că femeia lovită l-a provocat în nenumărate rânduri pe preotul Calistrat. Mai mult, vedeta a spus că nu este normal să stai să înduri, atâta timp cât cineva îți face în continuu rău.

La scurt timp, o mare mizerie i s-a înscenat părintelui Calistrat, pentru că așa se întâmplă cu oamenii speciali, sunt victimele dracilor și se încearcă anihilarea lor. (...) Nu a bătut pe nimeni, din contră, a încercat mult prea calm și îngăduitor, în opinia mea, să potolească două dilite, care de multe ori îl enervau, îl îngânau și îl filmau ca niște ordinare în Sfânta Biserică sau afară, unde predica dânsul. (...) Și să nu mă obosească prostimea cu ”non-violența”, că în momentul în care în mod vădit ești atacat, atât fizic cât și energetic, doar n-o să stai la infinit să stai și să înduri!”, a spus Oana Zăvoranu.

Mai mult, Oana Zăvoranu a vorbit și despre evenimentul pe care Patriarhia Română l-a adus în fața publicului, cu privire la faptul că preotul ar fi bătut un cal, până l-a omorât. Oana Zăvoranu nu crede aceste acuzații și îi sfătuiește pe urmăritorii săi să îl urmărească pe Părintele Calistrat Chifan.

„S-au găsit troglodite care să îmi spună că e ”vai de capul lui” ... că a bătut un cal până l-a omorât .. și da, când am auzit asta, fără dovezi însă, m-am îndoit puțin de dânsul ... că eu știți cum sunt cu animalele, dar am avut norocul să îl ascult pe părintele Calistrat, care cu franchețea-i caracteristică a explicat cu lux de amănunte și această mizerie care i s-a pus în cârcă. Astfel, am revenit cu toată inima la dânsul și m-am bucurat că nu m-am lăsat păcălită”, a mai scris vedeta, pe pagina sa de Instagram.