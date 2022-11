Reacția lui Smiley în momentul în care a aflat că tatăl său a suferit un accident cerebral. Cum l-a anunțat mama sa?

Smiley a povestit în podcastul lui Damian Drăghici despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Artistul a simțit cum îi fuge pământul de sub picioare, atunci când a aflat că tatăl său este bolnav.

Cu multă emoție în glas, îndrăgitul artist a povestit cum și-a sunat mama și imediat și-a dat seama că ceva se întâmplase. Smiley a aflat atunci vestea că tatăl său a suferit un accident vascular cerebral, în urmă cu câteva săptămâni.

Artistul a fost profund afectat de vestea primită și nu s-a putut opri din plâns. Totuși, în acele momente, el a avut inspirația să îi scrie părintelui său o piesă, ale căror versuri sunt pline de sensibilitate.

”Era o zi foarte frumoasă afară. Și țin minte că am vorbit cu mama și am simțit că ceva e în neregulă. Am întrebat-o ce s-a întâmplat și cumva a fost nevoită să-mi spună. Tatăl meu suferise un atac cerebral și ei nu mi-au spus. Eu nu știam! Se întâmplase cu două – trei săptămâni înainte să-mi spună. După ce am închis telefonul cu mama, m-am dus în dormitor și am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri.

În timp ce plângeam, auzeam o voce în cap care-mi zicea: Scrie, scrie, scrie! Dar așa, de nicăieri. Poate o să ziceți că sunt nebun. Și am scris refrenul asta: îmi e dor de tine, tata, vreau să ne vedem mai des”, a povestit artistul, în podcast-ul lui Damian Drăghici.