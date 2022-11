Brigitte și Florin Pastramă au semnat actele de divorț, apoi s-au răzgândit. Cei doi se iubesc ca la început

Brigitte și Florin Pastramă au o relație cu năbădăi, însă după fiecare căzătură, iubirea celor doi a devenit și mai puternică. În cei 3 ani de relație, cei doi au trecut peste multe obstacole și erau la un pas de a divorța.

Recent, Florin Pastramă a povestit cum s-a dus împreună cu Brigitte la notar, pentru a semna actele de divorț, însă între timp s-au răzgândit și au revenit la sentimente mai bune.

„Am fost la notar să semnăm și de acolo am plecat împreună. Am semnat, în prima fază, ne-a dat 30 de zile. Prima dată când a apărut Brigitte la televizor am semnat. Și după aia ne-am certat, adică nu am mai vorbit. Nu am mai fost să semnăm peste o lună actul de divorț la notar și s-a anulat. Suntem la fel ca la început!”, a povestit Florin Pastramă, pentru ciao.ro.