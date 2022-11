Mariana Moculescu și-a făcut cont pe un site de adulți. Vedeta vrea să o depășească pe Larisa Drăgulescu la încasări

Mariana Drăgulescu speră se se îmbogățească anul viitor, mai ales că și-a făcut cont pe un site de adulți, acolo unde așteaptă să câștige 3 milioane de dolari. Fosta soție a lui Horia Moculescu a renunțat la inhibiții și este pusă pe fapte mari, pentru că, spune ea, vin vremuri grele, iar job-ul pe care l-a ales este unul sigur.

În vârstă de 54 de ani, Mariana Moculescu nu este singura vedetă din România care are cont pe OnlyFans. Larisa Drăgulescu, Daniela Crudu, Mihai Trăistariu, Laurette și chiar Charlotte, fiica lui Ilie Năstase lucrează în acest domeniu controversat.

Mariana Drăgulescu are așteptări financiare mari de pe urma pozelor sexy pe care le va posta pe OnlyFans și spune că succesul unei femei în vârstă de 72 de ani din America a impulsionat-o să își facă cont.

„Să știi că înainte de a mă decide să-mi fac contul nu a fost suficient ca ale mele colege din showbiz și-au făcut conturi pe platforma pentru adulți, și m-am documentat și pe Google și am citit că în Statele Unite ale Americii o bătrânică de 72 de ani și-a făcut un cont și că este succesul ei, toată viața nu a avut ceva important de făcut și va trăi până va muri din asta. Atât de mare efect a avut asupra mea, încât am zis că de ce să nu fac și eu, care încă mai arăt comercial”, a mărturisit Mariana Moculescu, pentru Antena Stars.

Fosta soție a lui Horia Moculescu a mărturisit că un job online ca al ei este o sursă sigură de venit, mai ales că se apropie vremuri grele. Ea își dorește să o întreacă pe Larisa Drăgulescu în ceea ce privește încasările și visează să câștige 3 milioane de dolari.

„Cu vremurile astea știi cum este… Mai bine muncești online decât să te mai duci nu știu unde. Vin niște timpuri ca în pandemie și m-am gândit că poate fi un job sigur din care să câștig un ban cinstit. Doar chiria este 400 de euro, plus curentul electric, plus întreținerea, plus creme, machiaje, parfumuri… destul de mult, vreo 2000 de euro așa. (…) Eu sper să fac trei milioane de dolari, să fiu peste Larisa Drăgulescu”, a mai spus Mariana Moculescu.