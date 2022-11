Mișcarea națională Și eu trăiesc sănătos!- SETS lansează cea de-a XII-a ediție

În cadrul școlilor înscrise, elevii din ciclul primar vor putea avea acces gratuit la instrumentele de învățare rapidă SETS și la toate materialele educaționale extrașcolare puse la dispoziția lor în format digital, prin care este promovat stilul de viață echilibrat.

București, 23 noiembrie . A XII-a ediție a mișcării naționale „Și eu trăiesc sănătos!” – SETS, inițiată de Fundația PRAIS, debutează alături de Partenerul său Fondator, compania Nestlé România, în 6 orașe: București, Buzău, Cluj-Napoca, Ploiești, Roman, Timișoara, precum și în comunități urbane și rurale din județele Argeș, Buzău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Prahova, Neamț, Timiș și Vrancea.

În cadrul școlilor înscrise, elevii din ciclul primar vor putea avea acces gratuit la instrumentele de învățare rapidă SETS și la toate materialele educaționale extrașcolare puse la dispoziția lor în format digital, prin care este promovat stilul de viață echilibrat. Activitățile practice și creative SETS sunt programate astfel încât să contribuie măsurabil la educația pentru sănătate și la starea de bine a copiilor de vârstă școlară.

Ca în fiecare an, reușita implementării SETS are la bază implicarea cadrelor didactice și a membrilor familiilor elevilor. Datorită platformelor digitale integrate și publicul larg din comunitățile unde este implementată mișcarea SETS poate avea acces la informații.

,,Studiul de impact pe care l-am realizat la finalul ultimei ediții SETS ne arată că 99,3% dintre respondenți - învățători, consideră că participarea la activitățile mișcării naționale i-a ajutat pe elevi să adopte obiceiuri de stil de viață echilibrat. Totodată, 98,6% dintre cadrele didactice care au răspuns chestionarului au confirmat că și părinții elevilor au apreciat foarte mult utilitatea proiectului, motiv pentru care au susținut direct implicarea copiilor. Aceste rezultate ne dau încredere că noua ediție SETS, pentru care am pregătit noi materiale și metodologii de activare a elevilor, va fi o reușită”, a declarat Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS.

Pe parcursul celor 12 ani de la lansarea mișcării SETS, peste 343.600 de elevi din ciclul primar, familiile acestora au putut avea acces gratuit la informații și activități educaționale SETS, datorită implicării voluntare a 4.000 de cadre didactice din 357 de școli din țară. Numai în perioada ianuarie - iunie 2022 au fost alocate de către cadrele didactice un număr de 1.400 de ore d es chise dedicate activităților extrașcolare SETS pe parcursul a 16 săptămâni de școală . U n număr record de 11.000 de desene temat i ce au fost realizate în aceeași perioadă de căt r e elevii participanți .

,,Alimentația echilibrată, activitățile fizice zilnice, sportul, somnul, timpul de calitate petrecut în familie, cu prietenii sunt doar câteva dintre reperele pe care le promovăm în rândul elevilor, pentru a se dezvolta armonios. Susținem mișcarea națională SETS pentru contribuția pe care o are la formarea unui stil de viață sănătos în rândul multor generații de copii. Acest angajament face parte din inițiativa noastră globală Nestlé for Healthier Kids prin care ne dorim ca, împreună, să reușim să facem diferența pentru un număr cât mai mare de copii, care vor putea să facă, ulterior, în cunoștință de cauză, cele mai bune alegeri în viața lor adultă”, a declarat Nicoleta Tupiță, Nutriționist-Dietetician, Nutrition Health and Wellness Manager, Nestlé România.

Din anul 2019, mișcarea SETS este parte a inițiativei globale Nestlé for Healthier Kids, care are ca obiectiv, până în anul 2030, să sprijine 50 de milioane de copii să ducă o viață mai sănătoasă.

La baza metodologiilor SETS, recunoscute ca model de bună practică internațional în cadrul EPODE, stă și parteneriatul public - privat din care fac parte instituții de stat, reputate organizații medicale și sportive, universități.