Alin Oprea s-a logodit cu Medana, în Italia. Ce spune artistul despre marea lui dragoste?

Alin Oprea este mai fericit ca niciodată, asta pentru că, după divorțul de mama copiilor săi, artistul a învățat să iubească din nou și să se lase iubit. Femeia care i-a schimbat viața, Medana i-a adus liniște sufletească și l-a susținut în tot acest timp.

Acum, cei doi s-au logodit într-un cadru de vis, în Italia, iar nunta va avea loc în curând.

Viitoarea mireasă a fost total surprinsă de gestul lui Alin Oprea, mai ales că nu se aștepta să o ceară în fața unui public atât de numeros. Artistul și-a luat inima în dinți și și-a cerut viitoarea soție în căsătorie în fața a 1000 de persoane, în Milano.

„Sincer nu mă așteptam să o facă în public, suspectam că va face asta în doi, la Paris, pentru că încă de acasă vedeam că e preocupat de mărimea inelelor mele pe care le purtam pe degetul inelar. Când am văzut că am plecat din Paris, am plecat și din Nisa, m-am gândit că va veni cu propunerea când vom ajunge din nou acasă. M-a luat prin surprindere și m-a cerut de soție când nici nu mă așteptam”, a mai spus Medana.