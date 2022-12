Spor la dăruit de Crăciun cu SMYK!

Reducerile de prețuri aplicate produselor din oferta SMYK All for Kids sunt menite să transforme „goana după cadouri” înapoi în misiunea plină de entuziasm a căutării darului perfect pentru cei mici de către ajutoarele Moșului, părinții.

SMYK All for Kids, retailerul de origine poloneză specializat în comercializarea de jucării, accesorii și îmbrăcăminte pentru copii, a umplut rafturile celor 27 de magazine din rețeaua sa națională cu reduceri la sute de produse perfecte pentru a fi dăruite celor mici de Crăciun.

Clienții pot face cumpărături la aceste prețuri și mai avantajoase până pe 27 decembrie, la timp pentru a le împacheta frumos și a le pune pe furiș sub bradul împodobit. Gama de produse vizate de discounturi include o mulțime de jocuri și jucării, de la clasicele păpuși, mașinuțe și jocuri de societate până la jucării și accesorii artistice, precum seturile de creație foarte la modă în acest sezon printre cei mici.

„Moșul este mereu pus la curent cu tendințele legate de jocuri și jucării, iar noi îi dăm, cu dragă inimă, o mână de ajutor la umplerea sacului cu darurile așteptate de cei mici. Știm că lista de cheltuieli este extrem de lungă și, uneori, apăsătoare în pregătirea sărbătorilor de iarnă, astfel încât ne bucurăm să răspândim din magia Crăciunului, făcându-le părinților mai ușoară principala misiune din această perioadă a anului: obținerea cadourilor perfecte pentru copii”, spune Alexandra Crețan, marketing manager SMYK All for Kids România.

Jucăriile special create pentru sărbători sunt, de asemenea, incluse în campania promoţională dedicată cumpărăturilor pentru Crăciun, fiind printre cele mai solicitate în această perioadă. Oferta mai cuprinde și articole vestimentare pentru copiii între 0 și 14 ani.

Campania de Crăciun se desfășoară exclusiv în magazinele fizice SMYK All for Kids, iar catalogul cu produsele aflate la un preț special poate fi răsfoit la adresa: https://smyk.ro/catalogul-cu-oferte-de-craciun . Aceste discounturi nu pot fi cumulate cu alte reduceri de preț, promoții sau cu reducerea aferentă cardului de fidelitate.

Reducerile de preț vor fi prezente în întreaga rețea de magazine SMYK All for Kids care cuprinde 27 de unități la nivel național, excepţie magazinul de tip outlet: București (AFI Cotroceni, ParkLake Shopping Center, MegaMall, Promenada Mall, Fashion House Outlet Militari, Colosseum Mall şi Militari Shopping), Constanța (Vivo! Mall, City Park), Ploiești (AFI), Galați (Shopping City), Timișoara (Shopping City), Deva (Shopping City), Oradea (Prima Shops), Bistriţa (Retail Park B1), Satu Mare (Shopping City), Sibiu (Shopping City, Promenada Sibiu), Baia Mare (Value Centre), Piatra Neamţ (Shopping City), Târgu Jiu (Shopping City), Târgu Mureş (Shopping City), Târgovişte (Dâmboviţa Mall), Brăila (Brăila Mall), Braşov (Afi Braşov), Craiova (Electroputere Parc), Roman (Roman Value Centre).

Vizionare placuta