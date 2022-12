Andreea Antonescu, surpriză de proporții după ce a născut! Ce a făcut-o să îi crească tensiunea alarmant de mult?

Andreea Antonescu a avut parte de o vizită pe care nu o va uita prea curând! La o zi după ce a adus pe lume cea de-a doua fetiță a sa, artista a trăit cele mai profunde momente de fericire.

Artista le-a vorbit internauților despre perioada frumoasă prin care trece și a dezvăluit că fiica sa, Sienna, împreună cu mama ei au venit din America în mare secret, pentru a-i face o surpriză de proporții.

„Gata, s-a terminat cu emoțiile! Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și atât de cuminte. Și este perfectă. Mai am o fetiță perfectă. Mulțumesc lui Dumnezeu! Nu știu ce am făcut bine în viața asta de am primit așa copii. Cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie! Și voi, părinții, mă înțelegeți. Nu există lucruri mai importante și mai frumoase.

Mă simt foarte bine, astăzi m-am și dat jos din pat. Sunt super fericită, foarte încântată. Vă las o poză ca să înțelegeți o mega surpriză, pe care nu am intuit-o o secundă în viața mea. Am trecut prin niște emoții foarte mari. Am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o. Vă arăt ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”, a povestit Andreea pe InstaStory.