Anunțul făcut de Anda Adam cu privire la nunta cu Yosif Eudor Mohaci! Cei doi s-au căsătorit civil în mare secret

Anda Adam trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa, iubește și este iubită! Artista s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Yosif Eudor Mohaci și se pregătește de nunta religioasă și de marea petrecere.

După ce s-a căsătorit civil în secret, Anda Adam și soțul ei vor să facă o petrecere grandioasă și să se bucure cu adevărat de evenimentul lor, fără să fie nevoiți să păstreze vreun secret. Astfel, artista își dorește ca la nunta ei să fie prezente cât mai multe vedete și prieteni din showbiz.

Anda Adam și iubitul ei nu s-au decis încă cu privire la data nunții, însă nici nu se grăbesc. Ei vor să fie deschiși și îndrăzneți, de accea nu au luat încă o hotărâre în acest sens.

"Vrem să fim deciși și hotărâți în ceea ce privește petrecerea și nunta în sine, tocmai de aceea pentru că era final de an nu am vrut să ne grăbim și să facem lucrurile pe grabă, iar deocamdată am pus cozonacul la dospit și vedem ce idei trăsnite ne trec prin cap ca să planificăm și o nuntă așa cum ne dorim noi foarte tare”, a mai spus Anda Adam.