Interviu Alduts Sherdley - artista cool a noii generații. De la copila care iubea muzica, la cântăreața de Trap și Neo Soul

Alduts Sherdley este o prezență excentrică și fresh în peisajul artistic românesc. Artista abordează genuri muzicale precum trap, neo soul și R&B, iar în versurile sale nu se ferește să spună exact ceea ce gândește. Hai să o descoperi pe cea mai cool artistă a momentului!

KUDIKA.ro: Bună, Alduts Sherdley! Vrem să te cunoaștem mai bine, așa că, te rog, spune-ne cum te-ai caracteriza în 3 cuvinte.

Alduts Sherdley: Hey! Aș alege: puternică, versatilă (cameleonică) și pasională.

KUDIKA.ro: Cum ți-ai ales numele de scenă?

Alduts Sherdley: Alduts(sau Aldu după cum mă strigă toată lumea) este derivat din numele meu de familie, iar Sherdley este preluat dintr-o carte. În momentul în care l-am ales făceam vlogging și am vrut să am un nume mai diferit pe care să nu îl uiți, deși..,ironic, mulți nu îl pot pronunța darămite să îl rețină. Haha!

KUDIKA.ro: Neo Soul și R&B sunt doar câteva dintre genurile muzicale pe care le abordezi în piesele tale. Cum ai descoperit aceste genuri muzicale și pe cine admiri din această industrie?

Alduts Sherdley: Am descoperit genurile muzicale prin termediul internetului, fiind mică și iubind muzica. De fiecare dată când am avut un interes asupra unui lucru, am căutat cât mai multe informații pentru a înțelege mai bine subiectul de care sunt atrasă. Admir mult artiștii precum SWV, Floetry, Aaliyah, JVCK JAMES, Anthony Hamiltor și mulți alții.

KUDIKA.ro: Ți-ai dorit dintotdeauna să devii artistă? Cine te-a susținut în drumul tău?

Alduts Sherdley: Nu am visat neapărat la această viață, însă aveam înclinații artistice încă de mic copil. Mergeam la liceu și scriam piese pe intrumentale de pe YouTube sau când mă întorceam acasă cu căștile în urechi, ascultam piese de la alți artiști și îmi imaginam că eu le cânt de fapt. Cu cât mi-am dat voie din ce în ce mai mult să creez, restul a venit de la sine cu ajutorul perseverenței iar oamenii care îmi sunt pe bune acolo m-au încurajat de fiecare dată să fac ceea ce simt. O viață avem și dacă asta nu va funcționa pentru mine, am să mă reinventez de fiecare dată.

KUDIKA.ro: Look-ul tău este unul excentric și reușești să ieși în evidență la fiecare apariție. Cât de importante sunt hainele pentru tine? Ce te face să alegi anumite piese vestimentare?

Alduts Sherdley: Da, probabil arăt puțin mai extra pe partea de accesorizare dar nu o fac neapărat voit. Pentru mine este normal să vrei să arăți fix așa precum te simți în ziua respectivă.

Uneori mă simt simplă și calmă, uneori mă simt complexă și învolburată. Mă accesorizez și îmi iau nuanțele în funcție de feeling sau eveniment precum o caracatiță, care și este vietatea mea preferată.

Nu sunt atât de importante hainele în viața mea și nici nu pun preț pe aparențe. Am piese de 2 lei din Second Hand-uri și piese scumpe pe care le combin în așa fel încât să arate bine oricum aș da-o. Poți arăta “scump” și cu puțin. Am dezvoltat această pasiune pentru layere și fuste lungi, rochii sau pantaloni largi deoarece am fost complexată toată viața mea pentru greutatea mea și nu mi-a plăcut niciodată să arăt prea multă piele.

KUDIKA.ro: Ce mesaje vrei să transmiți prin melodiile tale? Care este piesa ta preferată, din repertoriul propriu și de ce?

Alduts Sherdley: Mesajele mele vor fi mereu diferite și pe față pentru toată lumea sau foarte voalate. Nu mă pot situa niciodată într-o singură categorie. Uneori sunt foarte siropoasă cântând despre dragoste și în alte zile voi vrea să “cuss everybody out”. Vreau să încurajez versatilitatea asta despre care tot vorbesc și nevoia de a da afară orice parte din tine care urlă să iasă la suprafață ca stare de spirit, ca umbre personale, ca lumină din suflet, pasiune, absolut tot. Muzica îmi este terapie și mă regăsesc în Neo-Soul, R&B, Trap-Soul mai mult ca orice pentru că pun mult suflet și emoție reală în ceea ce cânt. Am scris și voi scrie din experiențele mele personale și voi încerca să lucrez pe viitor în continuare la tehnicile vocale sau lirice pentru a oferi materiale din ce în ce mai profi și bune.

Nu am o piesă preferată din tot ceea ce am lansat până acum deoarece toate sunt “my babies”, însă, pot face o excepție de la această regulă și să spun că “Cine Ești” are un loc mai mult decât special în inima mea, dar este nelansată.

KUDIKA.ro: Ce mesaj le transmiți tinerilor care au aceleași înclinații ca și tine, dar care nu au găsit curajul să facă pași spre direcția viselor lor?

Alduts Sherdley: Mai bine încerci tot ce vrei să faci cât nu ai obligații prea mari sau cât încă te duce corpul, decât să regreți și să te dai cu capul de toți pereții mai încolo. Poți face orice și oricând indiferent de vârstă dar, personal, încurajez experimentarea tuturor curiozităților de la o vârstă mai fragedă pentru a putea găsi stabilitate pe plan social, personal, profesional etc. mult mai ușor pe viitor. Este important să aflăm ce ne place, ce căutam, la ce suntem buni pentru a putea lua alegerile cele mai bune pentru noi.

Lucrați mult și doriți-vă la fel de mult să vă îndepliniți țelurile!

KUDIKA.ro: Ce urmează în anul 2023 pentru tine? Ce noi colaborări ai în plan?

Alduts Sherdley: 2023 vreau să fie un an productiv și plin de proiecte dar și regăsire de sine deoarece caut de asemenea stabilitate și îmi doresc să văd ce surprize îmi va oferi universul în acest proces. Le las să vină de la sine pe parcursul drumului pe care l-am ales iar colaborările le las să fie o surpriză pentru toată lumea.

KUDIKA.ro: Unde te vezi peste 5 ani? Ți-ar plăcea să devii un artist internațional?

Alduts Sherdley: O întrebare mult prea grea pentru a îi putea oferi un răspuns clar acum. Mai întâi aș vrea să lovesc puternic pe plan național și poate apoi voi avea timp să mă gândesc și la internațional deși nu pot spune că nu îmi place să gândesc big. E bine să îți pui mai multe țeluri ușor de îndeplinit care să îl înconjoare pe unul la care îți este și “frică” să îl vizualizezi.

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro.

Alduts Sherdley: Vă pup pe toți și vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Vă transmit cu tot sufletul toată dragostea mea!