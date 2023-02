Cu cine ar fi înlocuit-o Andreea Antonescu pe Andreea Bălan la America Express?

America Express a fost o adevărată provocare pentru concurenți, care au trăit situații inedite și s-au confruntat cu lucruri care i-au făcut să iasă din zona de confort. Recent, Andreea Antonescu a vorbit despre experiența America Express văzută prin ochii ei, dar și cum s-a înțeles cu Andreea Bălan.

Cele două artiste au acceptat să meargă împreună în competiție, deși multă lume se aștepta la certuri în ceea ce le privește. Surpriza a fost ca Andreea Bălan și Andreea Antonescu să facă o echipă bună împreună și chiar să fie văzute ca unele dintre cele mai periculoase concurente, datorită reușitelor de pe traseu.

„Mi-am dat seama încă din start, încă de când am acceptat această provocare, că vom fi exact noi, cele de acum 20 de ani. Mă bazam că între timp am mai acumulat niște experiență de viață, am mai citit niște cărți amândouă, ne-am mai aliniat cu planetele și Universul, suntem mame.

Ne-au mai unit și alte experiențe grele, care ne-au arătat că indiferent de orice am fost una lângă cealaltă și ne-am susținut atunci când ne-a fost greu. Am bănuit că vor fi și episoade, secvențe, secunde mai dificile, dar ne-am bazat pe noi și am considerat că putem trece cu brio și peste situațiile mai puțin comode”, a mărturisit Andreea Antonescu, pe canalul său de Youtube, acolo unde a răspuns la întrebările venite de la fanii ei.