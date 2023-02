5 vedete autohtone care au fost adoptate! Cum a fost copilăria lor?

1. Cristina Ciobănașu

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din generația actuală, iar acum ea se bucură de succes și admirația fanilor ei. Totuși, viața ei nu a fost întotdeauna așa, iar totul s-a schimbat atunci când avea 11 ani.

Cristina locuia cu fratele și bunica sa într-o singură cameră, fără baie sau bucătărie. Ea a fost unul dintre cazurile sociale prezentate la "Dansez pentru tine", acolo unde Alex Velea și Cristina Stoicescu au dansat pentru cazul ei. Producătoarea tv, Ruxandra Ion a decis să o adopte și i-a oferit un cămin primitor, dar i-a deschis drumul și către viața artistică, implicând-o în diverse proiecte tv, printre care și Lala Band.

2. Mădălina Pamfile

Fosta vedetă tv a fost adoptată de la vârsta de 3 ani. La 7 ani a aflat adevărul, chiar de la mama ei biologică, care o vizita adesea.

3. Stephan Pelger

La vârsta de un an, Stephan Pelger a fost adoptat de familia care l-a și crescut. Designerul nu cunoaște detalii despre cei care i-au dat viață și a declarat, în urmă cu ceva timp, că nici nu își dorește să știe mai multe despre ei.

“Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare!", a mărturisit Pelger.

4. Dj Harra

La doar câteva luni de viață, Dj Harra a fost adoptată de o familie minunată. Ulterior, ea a aflat adevărul, însă și-a dat seama că nicăieri nu i-ar fi fost mai bine decât lângă familia adoptivă.

5. Carmen Rădulescu

Artista de muzică ușoară a fost adoptată la vârsta de 9 luni și a trăit o copilărie frumoasă, lipsită de griji. La 8 ani, ea a aflat adevărul despre familia ei, dar și suferințele la care a fost supusă.

“Eu am fost lăsată la un cămin de copii până au venit părinții mei adoptivi și m-au luat, aveam 9 luni. Am avut una din cele mai fericite și mai împlinite copilării. Nu mi-au spus din start că sunt adoptată, am aflat pe la 8 ani.

(n.r. – Mama) mi-a povestit tot, cum am fost bătută, abandonată, că nu am fost dorită. O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis ‘decât să o chinui mai bine o dai la o casă de copii’. Am aflat că aș avea și două surori, dar nu mă mai interesează acest subiect.”– a mărturisit Carmen Rădulescu, pentru fanatik.ro.