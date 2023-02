Ce a sfătuit-o Cristina Ciobănașu pe Oana Moșneagu, după ce aceasta a început o relație cu Vlad Gherman?

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au trăit o poveste frumoasă de dragoste, timp de 8 ani. Despărțirea i-a luat pe fanii celor doi prin surprindere și internauiții au sperat că, până la urmă, actorii se vor împăca. Nu a fost să fie așa, iar Cristina Ciobănașu și-a găsit rapid un alt partener de viață. După o perioadă în care Vlad Gherman și-a făcut publică suferința pentru fosta iubită, el și-a găsit liniștea în brațele Oanei Moșneagu.

Recent, Cristina Ciobănașu a vorbit despre discuțiile pe care le-a purtat cu actuala iubită a lui Vlad Gherman, după ce au început o relație.

„Cu Oana a fost foarte ușor, noi am fost colege înainte să aflu că ei doi sunt împreună. Cumva, din partea ei a fost o ușoară jenă, nu voia să mă supăr eu sau ceva.

Am avut o discuție în care i-am explicat foarte frumos că eu și Vlad am mers mai departe și este normal ca el să își găsească pe altcineva, la fel cum și eu mi-am găsit pe altcineva, că nu există niciun sentiment de gelozie sau habar nu am, nu știu la ce s-a gândit ea atunci. Pur și simplu i-am urat să fie relaxată și fericită. A fost un moment în care i-am explicat că nu există altfel de discuții și probleme.”, a povestit Cristina Ciobănașu, pentru ego.ro.