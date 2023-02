Andreea Antonescu, recunoscătoare pentru fetița sănătoasă pe care o are! Vedeta era gravidă în timp ce era la America Express

Andreea Antonescu este astăzi o mămică fericită, iar fetele ei îi aduc cea mai mare împlinire. Vedeta a născut pe data de 19 decembrie cel de-al doilea copil al său, o fetiță perfect sănătoasă. Cu toate că a fost însărcinată la America Express, acolo unde și-a depășit limitele fizie și unde a mâncat tot felul de preparate, micuța ei este perfectă și a venit în viața Andreei ca o minune.

Vedeta a fost în competiția de la Antena 1 pe durata primului trimestru de sarcină și nu și-a dat seama că în pântecele ei crește o nouă viață. Andreea este recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce i-a dat și mai ales pentru familia pe care o are.

Andreea a vorbit despre experiența sarcinii într-un video pe TikTok, acolo unde a povestit și prin câte peripeții a trecut în America Express.

„Întrebarea pe care am primit-o de un milion de ori și la care am răspuns de multe ori și la care o să mai răspund de multe ori. «Erai însărcinată în America Express?» Eram însărcinată în America Express.

Nu știam, ba din contră, am avut momente în care eram ferm convinsă că nu am cum să fiu însărcinată, voi, fetele știți la ce mă refer, dar da, am fost însărcinată și am trecut prin toată această experiență și toată această nebunie cu bebelina în burtă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi că am un copil perfect sănătos și o fetiță mai mult ca perfectă, așa că am reușit”, a povestit Andreea Antonescu, pe Tik Tok.