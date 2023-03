Dupa patru ani de asteptare, Mihail a lansat albumul de debut - To Whom We Return

Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut - To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit pe scenele marilor festivaluri din Romania, in ultimul an.

Albumul a fost produs in intregime de catre Mihail si compus de artist alaturi de Sergiu Socaciu si colaboratorii acestora frecventi Dan Petean si Radu Muntean.

“ To Whom We Return” a inceput sa prinda forma in 2019, cand Mihail s-a retras la o cabana de pe malul lacului Tarnita timp de noua luni. Ceea ce trebuia sa fie o perioada de izolare de doar o luna s-a transformat intr-o experienta initiatica pentru artist, petrecand saptamani la rand in solitudine, cu vizite rare de la diversi colaboratori.

Profitand de noul spatiu pentru a se redescoperi, artistul a renuntat la schitele vechi, alegand sa experimenteze cu sunete si abordari noi in a face muzica, testandu-si limitele atat personale, cat si pe cele artistice. Albumul prezinta o gama larga de influente, de la riff-uri alternative, la linii pop si groove-uri urbane, toate impachetate intr-o productie eclectica ce-si face simtita prezenta pe fiecare piesa.

“ <<To Whom We Return>> reprezinta un rollercoaster intre cele doua cicluri de care ne lovim pe parcursul vietii - ziua si noaptea, lumina si intunericul - si cum noi ca oameni ne raportam la ele.

Albumul este de departe cel mai personal material pe care l-am lansat pana acum. Este un experiment care a durat patru ani, uneori mascat ca un act de rebeliune, alteori ca un challenge personal, dar tot timpul fidel muzicii si expresiei artistice.

Mi-as dori ca piesele sa serveassca pe post de invitatie pentru cei ce-si doresc sa exploreze acele parti mai subtile, ascunse inauntrul fiecaruia. Si sa-si aduca aminte ca natura noastra umana este una vasta si multi-dimensionala.

Stiu ca la primul play nu e un material usor de ascultat. Stiu ca s-ar putea sa dureze pana cand lumea il poate digera asa cum trebuie. Sunt 4 ani in care am lucrat la album, dar la fiecare play inca reuseste sa ma surprinda. Si parca de fiecare data imi povesteste ceva diferit. Dar in acelasi timp, asta este si frumusetea muzicii." - Mihail

Mihail este unul dintre artisti romani care se joaca usor cu genurile muzicale. A cucerit topurile radio cu piese precum “Ma ucide ea” si “Who You Are”, iar lansarile acestuia au adunat peste 100 de milioane de vizualizari pe toate platformele. “Who You Are” a fost si piesa care i-a adus expunere internationala artistului, aceasta ajungand in fruntea topurilor din Italia, fiind premiata cu Discul de Platina in 2019. Totodata, Mihail a fost invitat de catre Papa Francisc sa cante in cadrul Concertului de Craciun de la Vatican din 2018.