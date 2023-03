Carmina, fiica lui Liviu Vârciu s-a filmat în timp ce plângea în tren: Aveam o criză existențială!

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu s-a mutat anul trecut în București, aici unde tatăl ei i-a cumpărat un apartament într-un complex rezidențial. Tânăra este la facultate, însă și lucrează, astfel că are proprii ei bani. Recent, ea a fost în vizită la mama ei în Arad, acolo unde a crescut și a locuit până în prezent. Carmina a fost nevoită să revină în București și a filmat drumul ei spre Capitală, pentru canalul de TikTok.

Tânăra a apărut cu ochii în lacrimi pe social media și a menționat că are o "criză existențială", despre care nu a vrut să ofere prea multe detalii.

„Știți cum se zice că sunt doar momente și clipe de fericire în viață. Mă rog, aici aveam o criză existențială pentru că eram în tren spre București, dar asta e o altă parte a poveștii. Mi-am luat bilet de tren din nou, pentru că mi se pare mult mai ușor să ajung acasă de la gară decât dacă aș fi fost cu avionul, aș fi făcut ore întregi de trafic și cine are chef de asta? Nu eu…

Am ajuns până la urmă în București, pot să zic că m-am odihnit cât de cât. Trecând peste chestia asta, am așteptat să vină mașina după ce mi-am comandat. A venit și mașina, m-a dus până acasă. Am observat că vremea aici e foarte urâtă, adică e dizgrațios de urâtă, pe mine mă face să mă simt foarte incomod și foarte depresiv. Am ajuns și acasă, cum am mai zis. Mi-am mai luat și un suc din gară, pentru că mă gândeam că nu am nimic acasă și trebuia să beau și eu ceva, nu mă judecați, mi-a fost poftă de suc.

Am ajuns și la apartament, am deschis toate geamurile ca să se aerisească, mi-am dat seama că s-a depus praful. Asta înseamnă că trebuie să fac curat, dar nu e nicio problemă, că nouă ne place să facem curățenie, dar, până să fac curat, m-am băgat în pat pentru că nu aveam chef de nimic și am fost foarte obosită”, a spus Carmina Vârciu pe pagina ei de TikTok.