Kamara, victima bullyingului în copilărie! Momentele grele prin care a trecut artistul, după moartea tatălui

Kamara este un luptător, și tot ceea ce face este pentru recuperararea și tratamentele de care Leon, fiul său, are nevoie. Artistul a acceptat provocarea Survivor, acolo unde are parte și de anumite tensiuni cu colegii săi.

După ce ceilalți concurenți l-au criticat în numeroase rânduri pentru atitudinea de care dă dovadă, Kamara și-a deschis sufletul în fața lui Remus Boroiu și a Ștefaniei Stănilă. Artistul a povestit cât de marcat a fost de moartea prematură a tatălui său, care a murit la vârsta de 31 de ani. Ulterior, mama sa a decis să se mute în Guineea, acolo unde artistul a fost nevoit să se adapteze și să învețe limba franceză.

„Când am plecat din România, la vârsta de aproape 8 ani, în Guineea, în România erau -10 grade, acolo erau 30. A fost un șoc termic, dar mai ales cultural. Când am plecat din România, am luat și televizorul. Dar am luat și radioul. Era radioul tatălui meu, tatăl meu a murit când aveam 7 ani. Tata a murit în România la vârsta de 31 de ani. Din păcate, sau din fericire, l-am văzut până în ultima secundă, până când era dus la mormânt, înfășurat într-un cearșaf alb, fiind musulman”, a spus el.

„Imaginea aia mi-a rămas… Mama a decis atunci să plecăm în Guineea, unde era familia mai mare a tatălui meu. Îi era frică să nu pățească ceva în România, să ajungem la vreun orfelinat. Am deschis radioul acolo, fix în aeroport, când am ieșit din avion… am auzit o limbă ciudată, am vrut să mă sui înapoi în avion, voiam în România, nu voiam acolo, nu înțelegeam nimic. Am început să plâng… M-au convins cu greu să rămân, mi-au spus că va fi doar o vacanță…. A fost o vacanță de 14 ani”, a dezvăluit Faimosul., în emisiunea de la ProTV.