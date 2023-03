Concept educațional original creat de Ștefan Mandachi – hub cultural și bibliotecă ȋn container

Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi lansează proiectul educațional ,,Cu lectura dai lovitura”, la patru ani de la manifestul ,,România vrea autostrăzi”. Pe 15 martie, ȋn satul Cumpărătura, județul Suceava, a inaugurat un hub cultural, cu o bibliotecă, sală de lectură, sală de pictură și un colț cu instrumente muzicale, ȋntr-un container de 13 x 2,5m. Acesta este un proiect pilot, pe care Ștefan Mandachi intenționează să ȋl implementeze ȋn toate județele țării împreună cu alți parteneri, interesați să multiplice proiectul educațional.

,,Astăzi se împlinesc exact patru ani de la manifestul ”România vrea autostrăzi”, timp în care am avut patru premieri, patru Guverne și s-a finalizat doar o fâșie de 16 km, pe centura Bacăului. Aș vrea să onorez această dată cu o acțiune pentru educație, pentru că, de multă vreme, am realizat că principalul motiv pentru care nu avem autostrăzi în Moldova este lipsa educației. Poate că educația este mai importantă chiar decât justiția sau sănătatea, pentru că în educație se sprijină toate celelalte. Am renunțat la business-urile din HoReCa și am decis să-mi ȋndrept resursele financiare și experiența acumulate ȋn noi proiecte din domeniul educațional. Mă pasionează noul domeniu, în care îmi investesc toată energia. Am convingerea că, în măsura în care investim masiv în autoeducație, schimbările vor fi de amploare în câțiva ani, atât la nivel individual, cât și la nivel de societate. În felul acesta se construiește o țară de calitate. În mod categoric, tot acest efort autodidactic s-ar reflecta și ȋn calitatea infrastructurii”, spune Ștefan Mandachi.

Pe 15 martie 2019, de la ora 15:00, sute de mii de români din toată țara s-au alăturat protestului inițiat de Ștefan Mandachi față de lipsa infrastructurii moderne. Timp de 15 minute, centrele marilor orașe au fost blocate – șoferii s-au oprit la marginea drumului, iar multe companii și-au sistat activitatea.

,,Cu Lectura Dai Lovitura”

Noul hub cultural, gândit și finanțat de Ștefan Mandachi, se află ȋn satul Cumpărătura, județul Suceava, și este amplasat ȋntr-un container de 13 x 2,5m. Prima ȋncăpere este o bibliotecă, unde oamenii sunt ȋncurajați să vină să citească, să doneze și să ia cărți acasă. Principiul de funcționare este unul simplu – iei o carte, pui alta ȋn loc. Se mai pot dona, de asemenea, jucării pentru copii și mâncare pentru animale. Ȋn sala EEE – Enescu, Eliade, Eminescu sunt scaune și mese, instrumente muzicale, obiecte pentru pictură și scris.

,,Vreau ca locul acesta să dezvolte creativitatea și să-i unească pe oameni. De aceea vom avea o serie de proiecte originale ȋn interior, pe care le realizăm ȋmpreună, de la romanul din container, la poem, la film și pictură, proiecte cu autori multipli. Fiecare persoană care ne vizitează este ȋncurajată să ȋși lase amprenta personală, printr-un text, desen, imagine sau filmare. Poți filma o secvență, următorul vizitator va realiza altă secvență și așa mai departe, până la final, când, poate, vom realiza un adevărat film documentar. Conceptul poate fi văzut și ca un test. Containerul nu va avea nici personal de curățenie, nici de pază, timp de 100 de zile. Vizitatorii sunt responsabili 100% de buna funcționare și sunt curios cum va arăta acest lăcaș după trei luni”, explică Mandachi.

Ȋn funcție de rezultate, acesta va fi replicat ȋn toate județele țării, alături de parteneri, ca parte a proiectului educațional inițiat de Ștefan Mandachi. Ȋn ultimul an, antreprenorul a realizat patru educasturi și peste 70 podcasturi pentru educație antreprenorială și spirituală. Ȋn același timp, a creat trei produse pentru dezvoltare personală – Caietul Visurilor, Caietul de Strategie și o carte cu citate – despre care spune că ,,sunt instrumente unice, extrem de eficiente, care vor schimba viața și vor deschide infinite posibilități de creștere celor ce le vor accesa”.

Caietul Visurilor este disponibil ȋn containerul din Suceava și poate fi completat, ȋn mod gratuit, de către vizitatori.

Ȋn 2023, mai urmează lansarea mentorMAG, platformă de e-learning cu lecții personalizate pentru antreprenorii începători, în special elevi și studenți.

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai urmăriți antreprenori români în mediul online, canalele sale despre educație antreprenorială având o comunitate de 480.000 urmăritori pe Facebook, 137.000 subscribers pe Youtube, 121.000 de urmăritori pe TikTok și 108.000 de urmăritori pe Instagram.

