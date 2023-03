Noi eliminări la Survivor: Ada Dumitru și Mihai Zmărăndescu au ieșit din concurs

Marți, 28 martie, în cea mai nouă ediție Survivor, doi dintre Faimoși au plecat acasă. Înainte de eliminare, echipa Faimoșilor a câștigat jocul de recompensă, însă au pierdut bătălia pentru imunitate, care era și cea mai importantă.

Prezentatorul emisiunii, Dan Pavel a anunțat cine sunt cei doi concurenți care vor pleca acasă. Ada Dumitru a fost primul nume strigat la eliminare. Tânăra are probleme de sănătate care o împiedică să mai continue competiția.

„Într-adevăr, ovarul meu are nevoie de îngrijire o perioadă, dar sunt convinsă că totul va fi bine. Sănătatea e pe primul loc. Când am ajuns aici, am zis că eu mai mult de două săptămâni nu stau. Și, după aceea, am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de amintiri incredibile, e greu să explici ce trăiești aici. Vreau să le mulțumesc acestor oameni pentru tot ce am trăit împreună“, a spus Ada cu emoție în glas, la aflarea veștii.