Carmen Harra, despre căsnicia eșuată a Oanei Matache: Căsătoria ei nu a fost pe termen lung

Carmen Harra a oferit câteva declarații despre căsnicia eșuată a Oanei Matache. Clarvăzătoarea a explicat de ce s-a terminat totul între ea și fostul ei partener de viață, dar și ce se va întâmpla în cazul în care va decide să se recăsătorească. Iată ce a mai zis!

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Oana Matache și fostul ei partener au decis să o ia pe drumuri diferite și nici faptul că sora Deliei este deja într-o altă relație. Blondina a păstrat tăcerea în ceea ce privește viața sa privată, până în clipa în care a fost surprinsă în compania noului ei partener de viață, pe care mama sa nu îl are deloc la inimă și despre care a dat câteva declarații foarte dure. Nu îl consideră potrivit pentru fiica ei și a zis că nici nu are nevoie de un alt ginere, deoarece are deja unul care este și un părinte exemplar.

Se pare că nici Carmen Harra nu are o părere prea bună despre noul partener de viață al Oanei Matache, de care crede că va divorța, de asemenea, dacă ia decizia de a se căsătorie cu acesta. La fel ca și în cazul primei căsătorii care a fost sortită eșecului, la fel i s-ar putea întâmpla și acum. Despre căsnicia eșuată a Oanei Matache cu Răzvan Miheț, clarvăzătoarea a afirmat că ambii au greșit, în clipa în care au ales data nunții, ziua de 28 mai 2017 nefiind una favorabilă pentru sora Deliei din punct de vedere energetic.

Citește continuarea pe 9news.ro.

