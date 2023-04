„Atenție, Cad Mere!", premiat pentru „Cel mai bun canal de educație 2022" în cadrul evenimentului de aniversare a 10 ani de YouTube în România

Această primăvară a venit cu un eveniment important pentru toți artiștii, dar și pentru creatorii de conținut: platforma YouTube a aniversat 10 ani de existență în România, iar printre cei nominalizați îl regăsim în topul creatorilor de conținut de pe YouTube România pe Alex Cozma („Atenție, Cad Mere!"), premiat în cadrul categoriei canalelor educaționale, cu 1,13 milioane de subscribers.

Subiectele abordate de către Alex Cozma au reușit să impresioneze comunitatea de fani, iar cele mai populare sunt din domenii extrem de diferite, pornind de la sfera științelor exacte, istorie, biografii, lifehacks sau alte curiozități interesante. Alex Cozma este un content creator pasionat de știință, iar prin videoclipurile sale și ideile abordate a reușit să̆ impresioneze o mulțime de oameni și să adune peste 281 de milioane de vizualizări pe YouTube.



Vloggerul face parte din TRU [The Real You], o divizie de influencer marketing sub egida Cat Music, care reunește cei mai fresh artiști și creatori de conținut din România. TRU acoperă diverse domenii de interes: modă & lifestyle, divertisment, gaming, muzică, gătit și educație. Din portofoliul TRU fac parte și influenceri precum Azaleea Necula, Marius Elisei, Bianca Purcărea, 3 Chestii, IHATEPINK, Eea Ikeda și mulți alții.