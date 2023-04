Andreea Antonescu, despre boala gravă pe care a suferit-o în copilărie: Șansele ca eu să trăiesc erau minime

Andreea Antonescu a vorbit despre boala gravă cu care a fost diagnosticată atunci când avea 2 ani. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire, ba chiar i-au îndemnat pe părinții artistei să mai facă un copil.

Andreea Antonescu este o femeie puternică și a demonstat acest lucru cu fiecare ocazie pe care a avut-o. Vedeta este acum mama a două fetițe și se bucură de viața ei, exact așa cum este. Cu toate că artista apare mereu cu zâmbetul pe buze, vedeta a trecut prin clipe dificile în primii ani de viață.

Andreea Antonescu a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate pe care le-a avut în copilărie, mai ales că viața sa a fost considerată o minune de către medicii care au tratat-o. Artista a povestit că la vârsta de 2 ani a fost diagnosticată cu sindromul nefrotic, o boală gravă a rinichilor și a stat internată 6 luni la Fundeni, timp în care a făcut tratament cu citostatice. Medicii erau rezervați cu privire la vindecarea Andreei și chiar le-au propus părinților artistei să mai facă un copil.

„Când am fost micuță, am fost foarte bolnavă. Am suferit de un sindrom nefrotic mixt. Este prima oară când eu dezbat acest subiect. O infecție la ambii rinichi. Am fost internată la Fundeni, aveam vârsta de doi ani. Am fost internată timp de șase luni. Șansele ca eu să trăiesc erau micuțe, minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să mai încerce să facă un copil, pentru a nu o pierde și pe mama, mama care mă iubea extrem de tare', a dezvăluit artista în cadrul podcastului În Oglindă, de la KanalD.

Șansele de a supraviețui erau foarte mici, însă părinții vedetei nu și-au pierdut nicio secundă speranța. Ei au luptat pentru viața Andreei și, din fericire, miracolul s-a produs.

Acum, Andreea Antonescu ține boala sub control și are mare grijă de sănătatea sa. Artista are un stil de viață sănătos și respectă câteva reguli clare, cum ar fi evitarea preparatelor sărate, iar de făcut plajă nici nu poate fi vorba.

„A trebuit să țin boala sub control. M-am protejat extrem de mulți ani. Nu am mâncat sărat, nu am stat la plajă și nici în apă, ci mereu sub umbrelă, dacă era soare. Uneori, beau și câte zece litri de apă pe zi’, spunea artista pentru sursa citată anterior.

