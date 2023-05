Cristina Ciobănașu, imagine rară cu familia sa! Cum și-a sărbătorit actrița părinții biologici?

Cristina Ciobănașu este astăzi o actriță de succes, implicată în multe proiecte. Vedeta are alături prieteni care o susțin, dar și două familii pe care le iubește enorm. Actrița a fost adoptată de când era foarte micuță de către Ruxandra Ion, care i-a oferit o nouă viață.

Cristina Ciobănașu, în vârstă de 26 de ani, nu și-a uitat părinții biologici și petrece timp cu ei de fiecare dată când are ocazia. Recent, ea a fost cu iubitul său în vizită la mama ei, pe care a sărbătorit-o. În plus, a fost și ziua de nume a fratelui ei mai mic, Tudor, iar tatăl ei s-a alăturat vizitei. Cristina Ciobănașu a postat o fotografie cu familia sa biologică și a făcut publică dragostea pe care le-o poartă celor care i-au dat viață.

„Numai sărbătoriți la noi în familie, așa că am petrecut timp de calitate împreună weekendul ăsta, dacă tot ne-am reunit cu această ocazie. Am avut în agenda celebrărilor o doamnă (chiar pe mama), pentru că da, este o Elena veritabilă. Și am avut și un Constantin (al doilea prenume al lui Tudor), ca să fie totul ca la carte. Ah, și ca să fie totul complet, m-am bucurat enorm că ne-a vizitat și tata, iar echipa a fost în formulă completă. La mulți ani, dragilor! Vă iubim tare mult”, a transmis Cristina Ciobănașu, pe rețelele sociale.

Cristina Ciobănașu este recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește, dar mai ales pentru cele două familii pe care le are. Ea a vorbit despre cum se simte să aibă două mame, dar și cum se înțeleg Ruxandra Ion și mama ei biologică.

„Mi-a fost mereu alături, chiar dacă de la peste 1000 de kilometri depărtare, iar dacă îi cer vreodată un sfat, e pregătită să îl ofere și are încredere în mine și în alegerile pe care le fac. (…) Cum am mai spus, sunt un om foarte norocos. Am primit mai multe decât mi-aș fi putut dori vreodată. Întotdeauna am spus că pentru mine, cele mai importante lucruri în viață sunt familia și prietenii. Dar să ai două familii… asta e extra.

Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe. Cum ar putea să nu fie minunat? Le iubesc la fel de mult pe amândouă, însă relaționez diferit cu fiecare dintre ele. Mai dificil e atunci când se întâlnesc și mă pun amândouă la colț… De fiecare dată pierd teren în fața lor”, a declarat ea într-un interviu pentru revista viva.ro.